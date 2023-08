Le Premier ministre Pham Minh Chinh montre la voie sur l’intégration internationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné mercredi 2 août les résultats obtenus par le Vietnam après dix ans d’application de la résolution N° 22-NQ/TW du Bureau politique sur l’intégration internationale, exhortant à profiter des ressources qui se présentent pour développer le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la première réunion du Comité de pilotage pour l’élaboration du Projet de bilan des 10 ans de la mise en œuvre de la résolution n° 22-NQ/TW du Bureau politique. Photo: VNA

Le moment est venu de créer de nouveaux développements qualitatifs liés à l’intégration internationale, de placer le pays dans la position optimale de la nouvelle conjoncture mondiale et de tirer le meilleur parti des ressources pour le développement national, a-t-il déclaré lors de la première réunion du Comité de pilotage pour l’élaboration du Projet de bilan des 10 ans de la mise en œuvre de la résolution.

Les acquis comprennent une compréhension commune élevée de l’intégration internationale; des actions proactives, intégrales et étendues ; une meilleure qualité et une meilleure quantité du développement ; une position et une force nationales rehaussées ; des changements positifs de la physionomie nationale avec une croissance économique qui a quasiment doublé depuis dix ans.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec près de 200 pays. Depuis 2013, il a porté ses liens avec sept pays au niveau de partenariat stratégique ou de partenariat stratégique intégral, et ceux avec sept autre pays au niveau de partenariat intégral, ce qui a créé un réseau des partenariats stratégiques et partenariats stratégiques intégraux de 33 pays, y compris tous les grands pays.

Le Vietnam a officiellement participé aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, et est partie à plusieurs accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA).

Affirmant que le Vietnam dispose encore d’un énorme potentiel de coopération internationale, le chef du gouvernement a indiqué qu’il faut considérer l’intégration internationale comme une question stratégique et l’œuvre de tout le peuple et de tout le système politique, dans lequel les particuliers et les entreprises constituent l’élément central, le sujet, les ressources et les forces motrices.

Il faut bien traiter la relation entre l’indépendance, l’autonomie et l’intégration internationale approfondie, intégrale et efficace, en faisant valoir au maximum les forces internes qui sont fondamentales, décisives et à long terme et en tirant parti des forces externes qui sont importantes pour opérer des percées.

Nous devons considérer l’intégration internationale comme un important moteur de l’innovation et du développement, lier le processus d’intégration internationale au renforcement de l’autonomie, de la compétitivité, de la résilience et de l’adaptabilité de notre pays à toutes les fluctuations extérieures, a-t-il encore indiqué.