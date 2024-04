Le Premier ministre Pham Minh Chinh exhorte à promouvoir la diplomatie économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi 2 avril à Hanoi une conférence en format hybride avec les organes de représentation du Vietnam à l’étranger sur le renforcement de la diplomatie économique pour le développement national en 2024 et dans les temps à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh applaudit en ouverture de la conférence. Photo: VNA



Cette conférence a réuni notamment le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, les ministres, les chefs des organes de rang ministériel; les responsables des provinces et villes sous l’autorité centrale, de 94 organes de représentation du Vietnam à l’étranger, et des associations des entreprises vietnamiennes.



La conférence s’est tenue après un an de déploiement du programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la directive n°15-CT/TW du 10 août 2022 du Secrétariat du Comité central du Parti sur la diplomatie économique pour le développement du pays jusqu’en 2030 et après trois mois de déploiement des résultats de la 32e Conférence sur la diplomatie, a-t-il fait savoir.



Selon le chef du gouvernement, l’investissement, l’exportation et la consommation sont les trois moteurs de croissance traditionnels, auxquels s’ajoutent de nouveaux moteurs tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire et l’économie du partage.



Dans le contexte actuel, les impératifs consistent à promouvoir un développement rapide et durable, à ne pas sacrifier le progrès, la justice et le bien-être social, l’environnement à une simple croissance économique, à concilier un développement harmonieux entre l’économie, le social, la culture et l’environnement; à harmoniser les bénéfices et à partager les risques entre l’État, les citoyens, les entreprises, les investisseurs et les partenaires, a-t-il déclaré.

En conséquence, il est nécessaire de continuer de combiner la force nationale et celle de l’époque, entre les forces exogènes et endogènes, de promouvoir au maximum les potentiels du pays pour le développement, a-t-il indiqué, ajoutant que les ressources viennent des mentalités, la motivation vient de l’innovation, la force vient du peuple.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ainsi proposé certaines pistes de réflexion, notamment continuer à examiner et à bien saisir la situation mondiale et régionale, à consolider les marchés existants, et à élargir de nouveaux marchés.

Il a exhorté à surmonter les perturbations des chaînes d’approvisionnement et de production mondiales au moyen de l’amélioration des marques, de la qualité des produits, de la transition verte, de la transformation numérique ; à renforcer la coordination dans et hors du pays, entre les ministères et les branches, entre les entreprises, l’État et le peuple ; à promouvoir le dynamisme des entrepreprises, leur créativité et leur adaptabilité à la situation.

Le chef du gouvernement a souligné l’esprit de trois ensembles, à savoir "écouter et comprendre ensemble ; partager ensemble une vision d’action ; travailler ensemble, profiter ensemble, gagner ensemble et se développer ensemble".

Déployant la résolution gouvernementale n°21/NQ-CP du 20 février 2023 portant promulgation du programme d’action du gouvernement pour la période 2022-2026 mettant en œuvre la directive n°15-CT/TW, le travail de diplomatie économique a été déployé de manière globale, approfondie et subtantielle par les ministères, les branches et les localités, ouvrant de nouvelles directions de percée et apportant des contributions pratiques au développement socio-économique du pays.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le contenu économique figure au centre d’une soixantaine d’activités diplomatiques de haut niveau menées depuis 2023, notamment avec les partenaires majeurs en Asie du Nord-Est, en Europe, en Amérique du Nord et les partenaires potentiels en Asie du Sud, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'adresse à la conférence. Photo: VNA

La mise en œuvre de 16 accords de libre-échange auxquels le Vietnam est partie poursuit son cours, les négociations sur l’accord de partenariat économique global entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU), les accords de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (EFTA), le Vietnam et le Mercosur se sont accélérées, de même que les efforts consentis en vue de la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam.

Le Vietnam a activement participé et apporté ses contributions responsables et efficaces à d’importants mécanismes de coopération économique multilatérale tels que l’ONU, l’ASEAN, l’APEC, le G7, le G77 et le Forum économique mondial (FEM) ; a poussé de nouvelles initiatives et possibilités de coopération.

Les activités de diplomatie économique ont contribué à porter le commerce extérieur du Vietnam à 683 milliards de dollars en 2023, affichant un record d’excédent commercial d’environ 28 milliards de dollars. Le stock d’investissements directs étrangers a atteint près de 36,6 milliards de dollars, soit une progression de 32,1%, dont près de 23,2 milliards de dollars décaissés.

Mobilisation des ressources de plus de 6 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis les salutations et les vœux de santé et de succès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong aux délégués et représentants des organes de représentation du Vietnam à l’étranger. Il fait savoir que le secrétaire général Nguyên Phu Trong espère qu’ils oeuvreront au mieux au développement du pays.

Le chef du gouvernement a déclaré que la diplomatie économique doit continuer à servir la tâche de développement national, en respectant les intérêts légitimes et légaux des partenaires et en transmettant aux partenaires internationaux un message sur l’engagement du gouvernement à garantir un environnement politique et des affaires sûr et attractif au Vietnam.

Il a souligné quatre orientations majeures pour la diplomatie économique dans les temps à venir: bien organiser les programmes d’affaires étrangères des hauts dirigeants et les activités extérieures à tous les niveaux, faire du contenu économique un point capital des activités diplomatiques, identifier clairement les produits, projets et plans spécifiques et réalisables avec chaque partenaire pour promouvoir leur mise en œuvre.

Les ministères, les branches, les localités, les entreprises et les organes de représentation du Vietnam à l’étranger doivent travailler ensemble au renouvellement moteurs de croissance traditionnels (commerce, investissement, consommation), tout en promouvant de nouveaux moteurs de croissance (économie numérique, économie verte, économie circulaire, économie du partage, économie de la connaissance), les domaines nouveaux et de percée (hautes technologies, innovation, semi-conducteurs, hydrogène, intelligence artificielle...).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé d’exploiter au maximum le potentiel des cadres et des relations qui ont été récemment portés à un niveau supérieur et des accords de libre-échange signés; de réviser et de pousser la mise en œuvre des engagements conclus avec les partenaires internationaux; de promouvoir la mobilisation des ressources de plus de 6 millions de Vietnamiens d’outre-mer pour servir le développement national.

Nous devons créer des conditions plus favorables pour que les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger puissent contribuer au processus de développement du pays et devenir un sujet important dans la mise en œuvre de la diplomatie économique dans les temps à venir, a-t-il indiqué. – VNA/VI