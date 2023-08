Le Premier ministre Pham Minh Chinh affirme le partenariat intégral avec les États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé vendredi 4 août à Hanoi à une délégation de la Chambre des représentants américains dirigée par le président de sa Commission des voies et moyens, Jason Smith, que le Vietnam attache toujours de l’importance au partenariat intégral avec les États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du président de la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants américains, Jason Smith, à Hanoi, le 4 août. Photo: VNA

Le Vietnam se félicite du fait que les États-Unis renforcent leur coopération avec le Vietnam, respectent le système politique et soutiennent un Vietnam "fort, indépendant, résilient et prospère", a-t-il déclaré en recevant la délégation américaine composée de sept députés en visite de travail au Vietnam.



Dans les temps à venir, il a invité les deux pays à continuer à promouvoir les visites et les contacts bilatéraux, à renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation et de l’innovation, de la fabrication de semi-conducteurs, de la transformation numérique, de la transition énergétique, de la croissance verte, de la diversification des chaînes d’approvisionnement et de la réponse au changement climatique.



Le chef du gouvernement a demandé aux députés de soutenir la réduction par les États-Unis de leurs mesures de défense commerciale et barrières techniques, facilitant l’accès des produits phares du Vietnam tels que les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au marché américain.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé au Congrès américain de continuer à accroître son soutien au Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre et à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne aux États-Unis.



Les députés américains ont exprimé leurs bonnes impressions de la terre et des hommes vietnamiens, ont hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement, notamment le maintien d’un taux de croissance élevé par rapport au monde, l’assurance de la sécurité alimentaire et énergétique, la santé et la pérennité des finances publiques.



Ils ont souhaité promouvoir davantage les relations, notamment économiques et commerciales, entre les deux pays et maintenir durablement les chaînes d’approvisionnement, et ont affirmé coopérer avec le Vietnam dans la réponse aux défis régionaux et mondiaux.