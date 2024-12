Le Premier ministre assiste à la cérémonie de remise des prix VinFuture 2024

Dans la soirée du 6 décembre, au Théâtre du Lac Hoan Kiem, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise des prix VinFuture (VinFuture Prize) 2024.

L’événement a également vu la participation du professeur Richard Henry Friend, président du VinFuture Prize Council, des ambassadeurs de plusieurs pays, de représentants de différentes organisations internationales, ainsi que de nombreux scientifiques, vietnamiens comme étrangers.

Le président de Vingroup, Pham Nhat Vuong, également fondateur de la VinFuture Foundation et du VinFuture Prize, était également présent.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le VinFuture Prize 2024 était un événement important, honorant les travaux de recherche et les inventions révolutionnaires ayant de grands effets, aidant l'humanité à surmonter des défis pour s’orienter vers de nouveaux sommets.

Couvrant des domaines clés tels que l'informatique, la santé publique, la santé mondiale, la science des matériaux et la médecine régénérative, les travaux honorés cette fois sont tous des initiatives révolutionnaires, des solutions importantes pour résoudre des défis mondiaux, a-t-il estimé.

Le Parti et l'État du Vietnam accordent toujours une attention particulière aux sciences, aux technologies et à l'innovation, les considérant comme une exigence objective, un choix stratégique, une politique nationale et une priorité de premier rang pour promouvoir un développement rapide et durable dans une nouvelle ère - celle d’essor national, a-t-il souligné.

Pham Minh Chinh a déclaré espérer que les scientifiques, le milieu d’affaires, les partenaires internationaux et nationaux continueraient à coopérer étroitement avec le Vietnam, à le soutenir et à l’aider plus efficacement afin que le Vietnam continue de réaliser des progrès décisifs dans l'amélioration de sa capacité scientifique, technologique et de l'innovation.

Félicitant les scientifiques récompensés au VinFuture Prize 2024, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam s'engageait à créer les conditions les plus favorables pour que les sciences, les technologies et l'innovation se développent fortement.

Le VinFuture Prize 2024 établit un record avec près de 1.500 projets de recherche, présentés par plus de 9.000 partenaires de plus de 80 pays et territoires à travers le monde. Il comprend quatre catégories, avec une prime totale de 4,5 millions de dollars, dont le Grand Prix (3 millions de dollars) et trois Prix spéciaux (500.000 dollars chacun).-VNA/VI