Le Premier ministre à la cérémonie d’annonce des produits inscrits sur la Liste des marques nationales 2024

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les représentants des entreprises possédant des produits primés. Photo: VNA

Une cérémonie a été organisée dans la soirée du 4 novembre à Hanoï pour annoncer les produits inscrits sur la Liste des marques nationales 2024, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh qui a appelé, à cette occasion, les entreprises et les entrepreneurs à unir leurs forces pour faire entrer le pays dans l'ère du progrès.

Cette année, 359 produits de 190 entreprises ont été inscrits sur la Liste des marques nationales 2024.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les entreprises et produits primés, soulignant que le Programme des Marques nationales affirmait la capacité, l'intelligence, la flexibilité et la créativité des entreprises vietnamiennes, contribuant à créer une position solide du Vietnam sur le marché international.

Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que le nombre d’entreprises répondant aux normes du Programme des marques nationales continuerait à augmenter dans l’avenir, contribuant à promouvoir le développement vert et l’innovation au Vietnam, à en faire d’un pays puissant dans le monde.

Il a exhorté les entreprises vietnamiennes, y compris celles possédant des produits primés par le Programme des marques nationales, à continuer à unir leurs forces pour aider le Vietnam à devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne, avec un revenu moyen de la tranche supérieure d’ici 2030, et ensuite, un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Dans le contexte où le monde promeut les engagements visant à réduire les émissions et lutter contre le changement climatique, Pham Minh Chinh a recommandé aux entreprises de privilégier la production verte, l’utilisation des énergies renouvelables, les technologies respectueuses de l’environnement. Il a également insisté sur la nécessité de moderniser la gouvernance, de former des ressources humaines de haute qualité, de participer activement à des activités sociales…-VNA/VI