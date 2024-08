Le PM veut une meilleure connectivité des infrastructures avec le Guangxi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mercredi 28 août à Hanoi Liu Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi, a exhorté les deux parties à renforcer la connectivité des infrastructures de transport et des infrastructures immatérielles aux postes-frontières afin d’accroître l’interconnexion entre les deux pays.

Espérant porter la coopération entre les deux pays à la hauteur de leur potentiel et de leurs relations dans les temps à venir, il a exhorté les deux deux parties à poursuivre leurs efforts pour mettre en oeuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau, leurs échanges, leur entraide mutuelle, et à conserver les "adresses rouges" des révolutions des deux pays, notamment les vestiges liés au président Hô Chi Minh.

Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu que la visite de travail au Vietnam du secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi obtiendrait de nombreuses réalisations substantielles, contribuant ainsi à renforcer davantage les liens entre les localités des deux pays et à enrichir constamment les connotations du partenariat de coopération stratégique intégrale et de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

Il a exhorté à pousser les connexions autoroutières et ferroviaires, notamment celles de Lang Son - Hanoi et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong au Guangxi, la mise à niveau des douanes intelligentes et des postes-frontières intelligents. Il a demandé au Guangxi de faciliter l’importation de marchandises vietnamiennes, d’encourager ses entreprises à investir notamment dans l’agriculture verte, les énergies propres et le développement durable au Vietnam, d’étudier un modèle de coopération transfrontalière et de collaborer dans la gestion de la frontière terrestre commune.

Le secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi a félicité les grandes réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de rénovation etr d’intégration internationale, et a hautement apprécié les résultats politiques importants de la récente visite d’Etat du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

Il a affirmé la volonté de la région autonome du Guangxi Zhuang de concrétiser et de mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune et les perceptions communes atteintes entre les dirigeants suprêmes des deux partis et des deux pays, continuant à promouvoir davantage l’amitié et la coopération mutuellement bénéfique entre les localités du Guangxi et du Vietnam, en apportant des contributions pratiques aux relations globales entre les deux partis et les deux pays.

Le commerce entre le Vietnam et le Guangxi a atteint plus de 36 milliards de dollars en 2023, en hausse de 29,2% en glissement annuel. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Guangxi aux cours des 25 dernières années. Les entreprises du Guangxi ont investi plus de 1,83 milliard de dollars au Vietnam.

Entretien entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi Liu Ning. Photo: VNA

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi Liu Ning ont souligné la poursuite de l’approfondissement et l’élévation des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale, la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, rappelant la visite d’Etat très réussi du secrétaire général et président Tô Lâm du 18 au 20 août dernier en Chine.

Bui Thanh Son a proposé que le Guangxi continue de promouvoir les échanges et la coopération avec les provinces frontalières du Nord-Est du Vietnam (Ha Giang, Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh), et en même temps d’élargir sa coopération mutuellement bénéfique avec d’autres localités vietnamiennes, de faciliter le dédouanement, de garantir le bon fonctionnement des postes-frontières et de créer les conditions permettant aux marchandises et aux produits agricoles en provenance du Vietnam de transiter par le Guangxi vers l’intérieur de la Chine.

Il a exhorté les deux parties à accélérer la construction du modèle pilote de poste-frontière intelligent entre Lang Son et le Guangxi, les connexions autoroutières et ferroviaires, à traveiller en étroite collaboration à la gestion et à la protection des frontières conformément à trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine et les accords connexes, à faire avancer l’exploitation des ressources touristiques dans les environs de la chute d’eau de Ban Giôc/Detian.

Liu Ning a affirmé que la région autonome Zhuang du Guangxi attache une importance particulière à l’amitié et à la coopération avec le Vietnam et se coordonnerait étroitement avec les ministères, les branches, les localités et les partenaires vietnamiens pour bien mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, notamment les déclarations conjointes, contribuant au renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral et accélérant la construction d'une communauté d’avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique. – VNA/VI