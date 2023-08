Le PM travaille sur l’érosion des berges et du littoral dans le delta du Mékong

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en tournée dans le delta du Mékong, est allé le 12 août examiner des digues et quais dans les provinces de Ca Mau, de Kien Giang, d’An Giang et de Dong Thap.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh examine la situation de l'érosion du littoral dans des provinces du delta du Mékong. Photo: VNA

Dans l’après-midi du même jour, le chef du gouvernement a eu une séance de travail avec les dirigeants de plusieurs ministères, organes compétents et des localités du delta du Mékong sur l'érosion des berges et du littoral dans cette région.



Depuis le début de cette année, la situation du changement climatique et des catastrophes naturelles s'est compliquée dans le monde et au Vietnam, causant de grandes pertes humaines et matérielles, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que ces derniers jours, les glissements de terrain, les crues soudaines, l'érosion des berges et du littoral avaient causé de graves dégâts, notamment dans certains provinces dans les Hauts Plateaux du Centre, au Nord et du delta du Mékong.



Pour le delta du Mékong, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'objectif est de prévenir et d’empêcher l’érosion, les glissements de terrain et les inondations, protéger, développer et exploiter de façon durable les terres, les forêts et les ressources naturelles, promouvoir le développement durable...

Il a donc insisté sur la nécessité de sensibiliser aux dangers et aux conséquences de l’érosion, des glissements de terrain et inondations dans le delta du Mékong, de renforcer la direction des autorités locales et de mobiliser les ressources des populations dans la prévention et la lutte contre ces phénomènes.



Le Premier ministre a demandé aux localités d’aider les habitants dans les zones sinistrées à retrouver rapidement leur vie normale, d’évacuer rapidement les gens des zones à risques, de prendre diverses mesures pour assurer la sécurité des personnes et des infrastructures essentielles.



À long terme, le Premier ministre a souligné l’importance de bien faire dans la planification, d’identifier clairement les causes conduisant à l'érosion des berges, du littoral et de grave dégradation des mangroves à l’heure actuelle pour avancer des solutions efficaces et durables.



Le chef du gouvernement a par ailleurs demandé de continuer à mobiliser des moyens et ressources de l’Etat tout en adoptant des mécanismes et politiques appropriés pour mobiliser les ressources du secteur privé pour les investissements dans les ouvrages au service de la prévention et de la lutte contre l’érosion.