Le PM reçoit la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte

Le 20 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, Diana Elena Mondino, en visite officielle au Vietnam du 19 au 20 mars 2024.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la ministre argentine des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, Diana Elena Mondino. Photo: VNA





Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime l'amitié traditionnelle et le partenariat intégral avec l'Argentine. Il s’est déclaré satisfait du développement des relations entre les deux pays ainsi que des bons résultats de l’entretien dans l'après-midi du 19 mars entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la ministre Diana Elena Mondino.

Le Premier ministre a proposé que les deux parties continuent de se coordonner étroitement pour promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, mettre en œuvre des mesures visant à renforcer les relations bilatérales, promouvoir les négociations pour signer des documents de coopération, favorisant ainsi le commerce et l’investissement entre les deux pays.

Rappelant que le commerce bilatéral s’était chiffré à 3,45 milliards de dollars en 2023, il a proposé que les deux pays poursuivent les efforts pour augmenter leurs échanges commerciaux, et que l’Argentine soutienne et promeuve les négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Le Premier ministre a également suggéré que les organes compétents des deux pays continuent de se coordonner pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines tels que la culture, les sports et le tourisme..., et que les deux parties renforcent le soutien et la consultation mutuels dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, promeuvent la coopération entre l'ASEAN et le MERCOSUR.

La ministre Diana Elena Mondino a affirmé que le gouvernement argentin attachait une grande importance au rôle et à la position croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.

Elle a proposé que les deux parties continuent de prêter attention à la promotion de la coopération dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de l'aviation, de l'agriculture et du commerce, et établissent prochainement un partenariat stratégique dans le domaine de l'industrie et de l'agriculture.

Elle a également informé le chef du gouvernement des résultats de son entretien avec le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, ainsi que ses séances de travail avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

A cette occasion, la ministre Diana Elena Mondino a transmis l'invitation du président argentin, Javier Milei, au Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer prochainement une visite officielle en Argentine à l'occasion de sa participation à des activités internationales multilatérales dans la région. L’invitation a été acceptée.-VNA/VI