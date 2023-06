Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre cubain de la Justice Oscar Manuel Slivera Martinez

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 16 juin à Hanoï une délégation de haut rang du ministère cubain de la Justice, dirigée par son ministre Oscar Manuel Silvera Martinez, en visite de travail au Vietnam. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre cubain de la Justice, Oscar Manuel Silvera Martinez. Photo :VNA

Pham Minh Chinh a félicité des résultats de l’entretien entre les ministres de la Justice des deux pays, avec des orientations et des solutions pour favoriser la coopération entre les deux ministères. Il a salué la proposition du ministère vietnamien de la Justice de mettre en oeuvre un projet d'assistance technique au ministère cubain de la Justice dans le domaine législatif.



Pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du droit et judiciaire dans les temps à venir, le gouvernement vietnamien crée toujours des conditions favorables pour que les ministères et les branches, y compris le ministère de la Justice, resserrent les relations avec le ministère cubain de la Justice pour s'entraider dans le travail juridique et judiciaire, a affirmé le chef du gouvernement vietnamien.

Il a souhaité que les relations de coopération entre les ministères de la Justice des deux pays soient exemplaire, substantielle et efficace, répondant aux attentes des deux parties, notamment en matière de formation des ressources humaines.



Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que les deux parties continuent de se soutenir au sein des organisations internationales et lors des forums multilatéraux et que Cuba s’intéresse à résoudre les difficultés des entreprises vietnamiennes opérationnelles à Cuba afin de stabiliser les relations économiques, commerciales et d'investissement. Les deux parties doivent coopérer étroitement dans l'organisation du 50e anniversaire de la visite du président Fidel Castro dans la zone de libération du Sud-Vietnam (9/1973 - 9/2023), a-t-il remarqué.



Pour sa part, le ministre cubain de la Justice, Oscar Manuel Silvera Martinez, a remercié le Vietnam pour son soutien à Cuba, notamment dans la coopération et l'assistance à l'élaboration des lois.



Le ministre cubain a souhaité que le Vietnam continue à promouvoir les ministères et les branches des deux pays dans l’élaboration des lois, en particulier dans le domaine de l'application de la technologie de l'information, de la transformation numérique, de la formation des ressources humaines.