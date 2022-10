Le PM Pham Minh Chinh reçoit la présidente singapourienne Halimah Yacob

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi, 17 ocotobre, à Hanoï la présidente singapourienne Halimah Yacob, en visite d’État au Vietnam du 16 au 20 octobre.

Photo: VNA



Le chef du gouvernement a suggéré aux deux parties de se coordonner étroitement pour appliquer les accords conclus lors de cette visite et d’intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs prioritaires tels que l’économie numérique, l’innovation et la croissance verte.

Il s’est déclaré favorable à l’établissement du partenariat bilatéral dans le domaine de l’économie numérique et de la croissance verte.

La présidente singapourienne, pour sa part, a exprimé son impression des efforts du Vietnam pour accélérer la transformation numérique, développer l'économie numérique et la société numérique et a promis que Singapour continuera à partager son expérience de gestion et à soutenir le Vietnam pour construire une plateforme numérique, promouvoir la transformation numérique dans les domaines prioritaires du Vietnam et soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité, notamment la formation de gestionnaires et d'administrateurs dans les domaines émergents et aider la formation d'ingénieurs, d'experts...

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement fort et dynamique de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau, notamment les visites mutuelles des Premiers ministres des deux pays, dans le cadre de la célébration par les deux pays du 50e anniversaire des relations diplomatiques et des 10 ans de partenariat stratégique en 2023.



Les deux parties élargiront la coopération économique et augmenteront les investissements, et favoriseront la coopération dans d'autres domaines importants.

Ils ont salué l'efficacité du modèle dans les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP). dans les trois régions du Vietnam, affirmant qu'il a apporté une contribution importante au développement socio-économique local.

Les deux dirigeants ont également convenu de travailler en étroite collaboration pour maintenir la position et le rôle central de l’ASEAN dans le règlement des litiges en Mer Orientale.