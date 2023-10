Le PM Pham Minh Chinh reçoit l'économiste en chef du Département d'État américain

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 25 octobre à Hanoï l'économiste en chef du Département d'État américain Emily Blanchard, en visite de travail au Vietnam. Il a hautement apprécié les contributions du Département d'État américain et de Mme Emily Blanchard, personnellement, au développement des relations Vietnam-États-Unis, dont les relations économiques.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et l'économiste en chef du Département d'État américain Emily Blanchard. Photo : VNA

Les deux parties ont souligné l'importance de rehausser les relations Vietnam-États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral lors de la visite historique du président Joe Biden au Vietnam en septembre 2023 à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Ce nouveau cadre apportera des opportunités pratiques et des avantages aux deux pays.



Pham Minh Chinh a proposé que dans les temps à venir, les deux parties favorisent la coopération dans les domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies, l'innovation, la transformation numérique, la production de puces semi-conductrices et la formation du personnel.



Il a demandé à la partie américaine d’augmenter les bourses d'études pour les étudiants vietnamiens ; de coopérer dans la conversion de l'énergie, la réponse au changement climatique, le tourisme et les échanges entre les peuples, le règlement des conséquences de la guerre...



Le chef du gouvernement vietnamien a hautement apprécié l'examen par le gouvernement américain de la reconnaissance du statut d'économie de marché du Vietnam, tout en demandant aux États-Unis d'achever ce processus prochainement.



Il a proposé que les États-Unis continuent d'ouvrir le marché aux produits vietnamiens tels que les textiles, les chaussures, les produits électroniques... et limitent les mesures antidumping et antisubventions et d’autres inutiles aux exportations du Vietnam, notamment les produits agricoles et les objets en bois, les articles ayant un impact direct sur l'emploi et les moyens de subsistance des gens.

Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnerait, soutiendrait et créerait toujours un environnement d'investissement ouvert, transparent, sûr et sain pour que les entreprises américaines puissent fonctionner efficacement et à long terme au Vietnam.



Emily Blanchard est tout à fait d'accord avec le Premier ministre vietnamien sur la nécessité de continuer à concrétiser et à mettre en œuvre efficacement le nouveau cadre des relations bilatérales, en particulier en promouvant les domaines clés mentionnés par lui-même tels que le commerce, l'investissement, les sciences et technologies, la formation des ressources humaines, le tourisme, les échanges entre les peuples, le règlement des conséquences de la guerre...



Emily Blanchard a hautement apprécié les réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de croissance économique, de gestion macroéconomique et de contrôle de l'inflation, exprimant sa confiance en l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires au Vietnam.



Elle a exprimé sa volonté d'échanger avec le Vietnam sur les politiques économiques ainsi que sur les moyens de coordination pour répondre efficacement aux fluctuations de l'économie mondiale.