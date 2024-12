Le PM Pham Minh Chinh préside la réunion du Comité directeur chargé de réorganiser l'appareil du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur du gouvernement chargé de la mise en œuvre de la Résolution n° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 de la 6e Plénum du Parti du 12e mandat "Quelques questions sur la poursuite de l'innovation et de la réorganisation, efficaces et efficientes, de l’appareil du système politique" a présidé dans l’après-midi du 30 novembre à Hanoï, sa première réunion.

Le Comité directeur a discuté et proposé des tâches, des plans et des solutions pour l'innovation et la réorganisation de l’appareil du gouvernement, des ministères, des organes au rang ministériel et des agences gouvernementales dans le sens d’une simplicité de l’appareil et d’un fonctionnement efficace, pour répondre aux exigences et aux tâches de la nouvelle période ; élaboré un projet résumant 20 ans de mise en œuvre du modèle de l'organisation de l'appareil du gouvernement et proposé son organisation pour le mandat 2026 - 2031.

Les membres du Comité directeur ont cité un certain nombre de modèles et d'expériences, proposé une coordination entre les ministères, les organes au rang ministériel, les agences gouvernementales et d'agences et organisations connexes dans l'organisation de l'appareil du gouvernement.

Prenant la parole, le Premier ministre a souligné que la réorganisation de l’appareil était une tâche particulièrement importante, complexe et sensible, qui nécessitait une mise en œuvre unifiée avec la haute détermination, urgente et sérieuse.

Donc, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, branches et agences gouvernementales de créer un comité directeur ou un groupe de travail dirigé par le chef de ces unités pour déployer immédiatement les tâches. Il a clairement souligné que la réorganisation de l’appareil devrait être parallèle à la réorganisation des organisations du Parti au sein des ministères, branches et agences gouvernementales. Il a demandé d’examiner des documents juridiques, d’accorder une attention particulière au travail du personnel et aux politiques de cadres dans le processus d'innovation et de réorganisation de l'appareil.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l'Intérieur, agence permanente du Comité directeur, la mission de coordonner avec le Bureau du gouvernement dans le perfectionnement du projet de Plan général du gouvernement ; de guider les ministères, les branches et les agences pour résumer la résolution n° 18-NQ/TW et continuer d’innover et de réorganiser leur appareil.

En ce qui concerne l'organisation des groupes, des compagnies générales d'État, le Premier ministre a demandé de continuer à construire de grandes sociétés économiques tandis que les petites entreprises et les entreprises spécialisées ont été confiées aux ministères et aux branches pour les gérer. - VNA/VI