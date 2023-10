Le PM Pham Minh Chinh préside la conférence en ligne sur la lutte contre la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 7 octobre une conférence en ligne sur la promotion des solutions pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), se préparant à accueillir et à travailler pour la 4e fois avec l’équipe d'inspection de la Commission européenne (CE).

Photo : VNA

Pham Minh Chinh a déclaré que depuis longtemps, la CE avait conseillé et que les dirigeants du Parti et de l'État étaient très préoccupés par la pêche INN et que celle-ci avait été mise en œuvre de manière drastique par tous les échelons, secteurs et localités concernés. Donc, la lutte contre la pêche INN a obtenu de nombreux résultats positifs. Cependant, cette situation n’est pas encore complètement terminée.

Le dirigeant a demandé aux délégués du ressort central comme local de se concentrer sur une réévaluation globale de la mise en œuvre de solutions pour lutter contre la peche

INN. Il est prévu que dans les temps à venir, l'équipe d'inspection de la CE procédera à la 4e inspection sur la lutte contre la pêche INN au Vietnam. Par conséquent, il a demandé aux ministères, secteurs et aux localités de se préparer bien pour bien servir l'équipe d'inspection.

Le Premier ministre a demandé à la Commission centrale de la mobilisation et de l’éducation du Parti, au ministère de l'Information et de la Communication, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et à d'autres ministères, secteurs, localités, agences d'information et de communication d’accélérer la sensibilisation, de diffuser les lois sur la pêche, en particulier les réglementations relatives à la pêche INN auprès des communes, des quartiers et des pêcheurs.

Le ministère des Affaires étrangères devrait transmettre un message démontrant la détermination politique du gouvernement vietnamien et le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la pêche INN.

Le Premier ministre a demandé au ministère de la Défense de présider et de coordonner avec les localités littorales ainsi que les ministères et secteurs concernés, de se concentrer sur la mise en œuvre de mesures fortes et résolues pour empêcher le fait que des bateaux de pêche vietnamiens exploitent illégalement des produits aquatiques dans les eaux étrangères.

Le ministère de la Sécurité publique rassemble les dossiers pour faire traiter les cas d'envoi de navires de pêche et de pêcheurs vietnamiens pour exploiter illégalement des produits aquatiques.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continue d'organiser des groupes de travail pour inspecter et guider les localités dans la réalisation de la tâche de lutte contre la pêche INN ; est prête aux séances de travail avec l'équipe d'inspection de la CE.

Le Premier ministre a également demandé aux provinces de se coordonner étroitement avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour mener une inspection et un examen généraux de tous les navires de pêche, traiter les violations.

Pour l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs des produits aquatiques (Vasep) et les exportateurs, le Premier ministre a demandé de ne pas acheter, transformer ou exporter des produits aquatiques d'origine de la pêche INN

; de coordonner étroitement avec les agences compétentes dans les enquêtes, les vérifications et le traitement strict et minutieux des organisations, des individus et des entreprises exerçant des activités illégales.