Le PM Pham Minh Chinh invite les entreprises néo-zélandaises à investir au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rejoint des entreprises néo-zélandaises lors d'un séminaire à Wellington le 11 mars pour en savoir plus sur le potentiel et la demande de coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

Lor du séminaire entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et des entreprises néo-zélandaises à Wellington, le 11 mars. Photo : VNA

L'événement, qui fait partie de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande, a été organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande et le Conseil des affaires ASEAN-Nouvelle-Zélande (ANZBC).

Les entreprises locales ont exprimé leur intérêt pour la politique d’attraction des investissements du Vietnam, notamment dans le développement des infrastructures.

Ils ont également présenté leur demande et leur capacité de coopération dans les domaines de l'éducation, la formation, les sciences et technologies, l’importation alimentaire, la formation et fourniture d'infirmières soignant les personnes âgées, la lutte contre le changement climatique, les transports verts, la réduction des émissions de carbone, la transition énergétique et l’agriculture durable.

S'adressant aux entreprises néo-zélandaises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'après près de 50 ans, les relations entre les deux pays avaient fait de grands progrès dans de nombreux domaines, mais qu'il restait un énorme espace de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Il a estimé que le plus grand obstacle aux relations bilatérales est désormais la distance géographique, qui devrait être surmontée en ouvrant des routes aériennes directes, en stimulant le commerce électronique et en développant de nouveaux moyens de connexion.

Pham Minh Chinh a suggéré que le gouvernement, les associations et les entreprises néo-zélandaises favorisent davantage les partenariats économiques, commerciaux et d'investissement avec le Vietnam. Il a également demandé l'ouverture du marché pour maximiser les accords commerciaux bilatéraux, les cadres de coopération et les accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP), la Zone de libre-échange Australie-Nouvelle-Zélande-ASEAN (AANZFTA) et le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), auquel les deux pays sont parties.

En outre, il a appelé à faciliter l'accès des marchandises aux marchés des uns et des autres et à envisager la suppression des barrières non tarifaires sur les produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles et aquatiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a recommandé à la partie néo-zélandaise d'améliorer l'efficacité du Comité intergouvernemental et les mécanismes de dialogue entre les gouvernements et les milieux d'affaires des deux pays, tout en renforçant la connectivité avec les entreprises vietnamiennes. Dans le même temps, l’ANZBC devrait continuer à jouer son rôle de pont entre les gouvernements et les milieux d’affaires des pays.



Affirmant la politique d'attraction des investissements étrangers du Vietnam consistant à donner la priorité aux investissements de qualité, efficaces et durables appliquant la science, la technologie respectueuses de l'environnement, il a demandé aux entreprises néo-zélandaises de renforcer les liens d'investissement avec le Vietnam à travers des programmes et des projets dans des secteurs tels que l'économie verte, l'économie numérique, l’économie circulaire, l’économie basée sur la connaissance, les sciences et technologies, l’innovation, l’électronique, la véhicule électrique, les semi-conducteurs, les énergies nouvelles, les minéraux essentiels, la finance verte, la biotechnologie, les soins de santé, l’agriculture de haute technologie et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Il y a environ 15.000 Vietnamiens en Nouvelle-Zélande, et nombre d'entre eux travaillent dans le domaine du commerce et des investissements. Compte tenu de cela, le Premier ministre a suggéré que la partie néo-zélandaise continue de soutenir et d'aider les entreprises vietnamiennes à opérer de manière fructueuse dans le pays afin qu'elles puissent s'engager davantage dans les chaînes d'approvisionnement et de production mondiales.

Il a exprimé l'espoir que la coopération économique, en matière d'investissement et commerciale restera un pilier important des relations bilatérales et une impulsion permettant aux deux pays de surmonter les difficultés et les défis pour se développer davantage.

Dans l'esprit « d'intérêts harmonisés et de risques partagés », le Vietnam protège toujours les droits et les intérêts légitimes des entreprises, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, promettant son soutien et les meilleures conditions possibles pour que les entreprises étrangères, notamment celles de Nouvelle-Zélande, investissent et fassent des affaires efficacement et durablement dans la nation d’Asie du Sud-Est.- VNA/VI