Le PM Pham Minh Chinh assiste à la fête des temples des rois fondateurs Hùng

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté jeudi 18 avril à la cérémonie de commémoration nationale et d’offrande d’encens à la mémoire des rois Hùng sur le mont de Nghia Linh, ville de Viêt Tri, dans la province de Phu Tho (Nord).

Photo: VNA



La délégation conduite par le chef du gouvernement est composée de dirigeants du Parti, de l’État, dont le membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, ainsi que des ministères, des agences centrales, des provinces et villes.

En tête du cortège, un détachement militaire s’est dirigé vers le palais Kinh Thiên, portant le drapeau national et le fanion de la Fête des temples des rois Hùng et une grande couronne de fleurs avec inscription "À jamais reconnaissants des mérites des rois fondateurs Hùng".

S’en sont suivi des jeunes femmes vêtues d’ao dai rouge portant de l’encens, des fleurs et des offrandes et 100 descendants de la Mère des Fées et du Père de Dragon en costumes anciens, brandissant les fanions de la fête, et une procession du palanquin effectuée par des habitants locaux.

Photo: VNA

Au palais Kinh Thiên, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants ont offert de l’encens et des fleurs, exprimant leur profonde gratitude et rendant hommage aux ancêtres ancêtres de la nation vietnamienne.

A travers des milliers d’années de l’histoire, les générations de descendants de la Mère des Fées et du Père de Dragon ont travaillé avec ténacité et créativité, ont combattu avec vaillance pour édifier et défendre le pays, ont formé les traditions nationales de solidarité, d’humanité, de vaillance et de courage et ont construit une culture et une civilisation vietnamiennes.

Poursuivant la tradition héroïque d’édification et de défense nationales, ces 90 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a promu la force de la grande union nationale et de l’héroïsme révolutionnaire, a surmonté toutes les difficultés et a consenti tant de sacrifices afin de maintenir l’indépendance, protéger la souveraineté et réunifier la patrie, obtenir des réalisations historiques dans l’oeuvre d’édification et de défense de la patrie socialiste du Vietnam.

Photo: VNA

"Les rois Hùng ont eu le mérite de fonder le pays, c’est à nous de le défendre », avait déclaré le Président Hô Chi Minh lors de sa visite aux temples le 9 septembre 1954. Cette phrase est depuis entrée dans la mémoire collective. Pour tous les Vietnamiens, elle sonne comme un appel à préserver et à valoriser l’héritage commun.

Après la cérémonie d’offrande d’encens, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués sont allés fleurir et présenter des offrandes d’encens au mausolée de Hùng Vuong, ou les rois Hùng, et déposer une gerbe au bas-relief "L’Oncle Hô s’entretient avec des cadres et soldats de la division Tiên Phong".

Cette année, la fête de commémoration dans les temples des rois Hùng et la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale seront célébrés du 9 au 18 avril, soit du premier mars au 10 mars lunaire, dans la ville de Viêt Tri, dans le complexe des temples des rois Hùng et dans les autres localités de la province.

Photo: VNA

Les annales rapportent que l’ère de Hùng Vuong, ou les rois Hùng, marque le début de l’édification des fondements du Vietnam actuel. Cette ère s’inscrit dans la continuité du processus de développement de l’histoire de la formation du peuple vietnamien, et également, de la transition de la période des clans et tribus à celle de différenciation des classes et à la naissance du premier État embryonnaire du Vietnam, le Van Lang.

La généalogie “Ngoc pha Hùng Vuong” transmise jusqu’à nos jours, indique que dix-huit générations de rois Hùng régnèrent successivement sur le pays durant plus de 2.000 ans, alors que certains historiens situent l’ère de Hùng Vuong du 7e siècle avant J.-C à l’an 258 avant J.-C.

L’ère de Hùng Vuong a forgé des traditions précieuses du peuple vietnamien : diligence et créativité dans le travail, solidarité pour surmonter les catastrophes naturelles, courage et vaillance dans la lutte contre les agressions étrangères. Ces traditions sont la source de force qui aide la nation à surmonter toutes les difficultés et tous les défis dans l’ère actuelle, à vaincre les agresseurs et à construire un pays de plus en plus puissant avec une position digne sur la scène internationale. – VNA/VI