Le PM Pham Minh Chinh arrive à Riyad pour le Sommet ASEAN-CCG et une visite en Arabie Saoudite

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés mercredi après-midi 18 octobre à Riyad pour assister au Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est - Conseil de coopération du Golfe (ASEAN-CCG) et effectuer une visite en Arabie Saoudite du 18 au 20 octobre à l’invitation du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) est accueilli par des responsables de la ville de Riyad. Photo : VNA

Il a été accueilli à l’aéroport international King Khalid par des responsables de la ville de Riyad, le secrétaire général du CCG, l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Vietnam, l’ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Arabie Saoudite.



Le chef du gouvernement vietnamien devrait assister et prononcer un discours au Sommet ASEAN-CCG et tenir des réunions bilatérales avec les chefs des délégations participantes. Il rencontrera également le Premier ministre et le prince héritier d’Arabie Saoudite, et recevra des responsables gouvernementaux ainsi que des représentants de la famille royale, ainsi que de grands groupes économiques et fonds d’investissement du pays.

Il participera et prendra la parole au Forum des affaires Vietnam-Arabie saoudite et rencontrera le personnel de l’ambassade et les représentants de la communauté vietnamienne en Arabie saoudite.



La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet ASEAN-CCG devrait contribuer au renforcement de la coopération entre l’ASEAN et le CCG, en particulier dans les domaines à grand potentiel tels que l’économie, le commerce, la culture et les échanges entre les peuples.



La visite du dirigeant vietnamien devrait contribuer à renforcer la confiance politique et à améliorer l’efficacité de la coopération dans les domaines politique, diplomatique, commercial, d’investissement, d’aide publique au développement (APD) et de travail, entre le Vietnam et les pays du CCG, en particulier l’Arabie saoudite, dans la perspective du 25e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2024.