Le PM part pour le sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe et la visite en Arabie Saoudite

Sur invitation du roi d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdulaziz Al Saud, le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté le 18 octobre Hanoï pour le sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe et la visite en Arabie saoudite du 18 au 20 octobre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, quitte le 18 octobre Hanoï pour le sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe et la visite en Arabie saoudite du 18 au 20 octobre. Photo : VNA

Après 33 ans d'établissement de relations en 1990 et 14 ans de l’approbation de la Vision commune, c'est la première fois que l'ASEAN et le CCG organisent un sommet. L’événement constitue une étape importante portant la coopération entre ces deux organisations régionales à un nouveau niveau, répondant aux besoins des deux parties.

Les relations entre le Vietnam et les pays membres du CCG se sont développées de manière très positive. Le Vietnam et quatre pays du CCG (Arabie saoudite, Koweït, Qatar et Émirats arabes unis) ont ouvert des ambassades l'un dans l'autre. Le commerce bilatéral entre le Vietnam et les pays de la région a atteint 12,5 milliards de dollars. Le total des investissements directs des pays du CCG au Vietnam atteint actuellement environ un milliard de dollars.

Actuellement, environ 11.000 Vietnamiens travaillent dans les pays du CCG. Le Vietnam négocie actuellement un accord de partenariat économique global (CEPA) avec les Émirats arabes unis.

Dans le cadre des relations de coopération entre l’ASEAN et le CCG, les relations de coopération étroites entre le Vietnam et l'Arabie saoudite au cours des 24 dernières années ont connu des progrès importants.

L'Arabie saoudite a pris en haute estime et souhaité promouvoir une coopération intégrale avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la mise en œuvre de sa politique étrangère vers l'Est. Le commerce bilatéral en 2022 a atteint plus de 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 32,4% par rapport à 2021. Les principaux produits d'exportation du Vietnam comprennent les téléphones de toutes sortes et composants, les textiles et vêtements, le bois et ses dérivés, les noix de cajou, le riz, les machines, les équipements, les outils et les pièces de rechange. Le Vietnam importe des produits principaux tels que matières premières plastiques, produits chimiques et gaz et pétrole liquéfié.

De nombreuses grandes entreprises et sociétés d'Arabie Saoudite mettent en œuvre des projets d'investissement au Vietnam, tels que les groupes Zamil Steel et Sabic. Le Fonds de développement de l'Arabie saoudite a accordé des prêts préférentiels à 13 projets d'une valeur totale de plus de 181 millions de dollars. Entre 4.000 et 5.000 Vietnamiens travaillent en Arabie Saoudite.

Ce voyage d’affaire contribue à renforcer les relations de coopération entre deux organisations importantes de l'Asie du Sud-Est et de la région du Golfe, à promouvoir la coopération, à consolider la confiance politique et à améliorer l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et l'Arabie saoudite.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Arabie saoudite contribuera à consolider la confiance politique, à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines comme la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement, le travail..., ce visant à célébrer en 2024 le 25e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques.

En particulier, la visite devrait permettre d'obtenir des résultats spécifiques dans la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'investissement, d'attirer les investissements dans les domaines de la croissance verte, des infrastructures, de l'énergie et des technologies, de l'industrie, de la haute technologie..., créant ainsi des conditions pour les produits agricoles vietnamiens d’entrer sur le marché saoudien et pour l'Arabie saoudite d’accueillir davantage des travailleurs hautement qualifiés du Vietnam.