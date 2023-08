Le PM nomme une nouvelle directrice générale adjointe de la VNA

Nguyễn Thị Sự nommée directrice générale adjointe de la VNA. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision N° 919/QĐ-TTg sur la nomination de Nguyễn Thị Sự, cheffe du Service de rédaction des Informations nationales de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au poste de la directrice générale adjointe de cette agence.

Ainsi, la VNA compte actuellement trois directeurs généraux adjoints qui sont Nguyên Tuân Hùng, Doàn Thị Tuyêt Nhung et Nguyễn Thị Sự.

Nguyễn Thị Sự est née le 4 octobre 1972 dans le quartier de Dông Ky de la ville de Tu Son de la province de Bac Ninh. Elle est diplômée de l’Université de droit de Hanoi, spécialisée en droit économique. En 1994, elle a commencé sa carrière à la VNA avec le niveau de théorique politique actuel : supérieur.

Elle était une journaliste chargée des affaires internes et diplomatiques du Service de rédaction des Informations nationales. Elle a été nommée cheffe adjointe du Service de rédaction des Informations nationales de la VNA depuis 2011.

Depuis 2019, Nguyễn Thị Sự est secrétaire du Comité du Parti et cheffe du Service des informations nationales de la VNA. Elle est actuellement membre de la permanence du Comité du Parti et vice-présidente de l'Association des journalistes de la VNA.

La VNA est une agence gouvernementale chargée de fournir des informations et des documents officiels du Parti et de l’État, conformément au décret gouvernemental N°87/2022/ND-CP promulgué le 26 octobre 2022.

Le décret prévoit également que la VNA fournit des informations au service de la direction du Parti et de l’État et recueille et diffuse des informations par le biais de diverses formes de presse et de multimédia pour les médias de masse, le public et les lecteurs au pays et à l’étranger.

Assumant sa fonction en tant qu’agence d’information extérieure clé, la VNA recueille, rédige et fournit des informations sur le Vietnam dans différentes langues pour les agences et organisations nationales et les médias étrangers, ainsi que pour les étrangers et les Vietnamiens hors du pays.

La VNA est également chargée de fournir et de publier des informations destinées aux minorités ethniques dans leurs langues. Elle est encore chargée de documenter des informations, de construire une banque d’informations et de données et de gérer le matériel photographique national; de fournir des informations et d’assurer la coordination avec les agences compétentes pour donner des informations dans les services de sécurité et de défense nationales.

Le directeur général et les directeurs généraux adjoints de la VNA sont nommés et révoqués par le Premier ministre conformément aux lois.