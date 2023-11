Le PM néerlandais participe à une table ronde sur le droit international et l'ordre en mer

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, en visite officielle au Vietnam, a visité le 2 novembre l'Académie diplomatique du Vietnam (ADV) et participé à la table ronde intitulée "Droit international et ordre en mer" organisé par l’ADV et l’Académie Clingendael des Pays-Bas.

Le PM néerlandais participe à une table ronde sur le droit international et ordre en mer. Photo: VNA

A cette occasion, Mark Rutte a décerné des certificats aux étudiants de la formation de droit de mer, co-organisée du 30 octobre au 2 novembre 2023 par l'ADV et l'Académie Clingendael. Le cours a fait partie du programme de coopération visant à améliorer la capacité diplomatique « Train the Trainer » entre les deux parties.

Le Premier ministre Mark Rutte a souligné l'importance de la primauté du droit, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et a affirmé que les Pays-Bas respectaient et soutenaient toujours le droit international. Il a également félicité les étudiants vietnamiens pour avoir terminé avec succès cette formation sur le droit de mer, tout en estimant que la formation montrait les efforts de coopération entre le Vietnam et les Pays-Bas pour surmonter les différences et démontrer aussi leur engagement à l'ordre juridique international.

La table ronde visait à souligner et à créer un forum de discussion sur le rôle du droit de mer et de l'ordre international fondé sur des règles pour la paix et la stabilité en Mer Orientale.

L’événement a vu la présence du vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, de l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas Ngo Huong Nam, de l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam Dato' Tan Yang Thai, de l'ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya. Il a aussi attiré plus de 140 invités venus du ministère des Affaires étrangères, de ministères, départements, secteurs et instituts de recherche concernés, et des experts nationaux et internationaux et plus de 200 étudiants de l'Académie diplomatique.

En marge de la table ronde, l'ADV a organisé une exposition sur la collection de cartes sur le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est datant des XVIe et XVIIe siècles, offertes par l'Ambassade des Pays-Bas.