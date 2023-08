Le PM exhorte la province de Dông Thap à construire la ruralité moderne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté la province de Dông Thap (delta du Mékong) à construire la ruralité moderne et développer l’agriculture biologique, lors d’une séance de travail, dimanche, 14 août, à Cao Lanh avec les autorités locales.

Séance de travail entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les autorités de Dông Thap. Photo : VNA

Il a plaidé en faveur d’une croissance rapide, inclusive et durable pour cette province du delta du Mékong. Il a exhorté l’autorité provinciale à maintenir la stabilité politique et la sécurité ainsi qu’à renforcer la coopération avec le Cambodge.

Dông Thap devrait se concentrer sur la transformation numérique, sur la transformation énergétique et sur l'économie circulaire, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a demandé à Dông Thap de promouvoir trois moteurs de croissance que sont l’investissement, la consommation et l’exportation. Il est essentiel également pour la province d’accélérer le décaissement des investissements publics, d’achever son plan d’aménagement du territoire, de dynamiser sa coopération avec les autres provinces et villes du delta du Mékong et Hô Chi Minh-Ville, de moderniser ses infrastructures, en particulier celles de transport et d’accentuer sa réforme administrative en vue d’améliorer son climat d’affaires, a ajouté Pham Minh Chinh.

Dông Thap doit développer l'industrie de transformation, les hautes technologies, les énergies renouvelables, le tourisme, protéger l’environnement et la biodiversité et mieux adapter au changement climatique, a conclu le Premier ministre.

Au cours du premier semestre de 2023, le PIBR de la province devrait augmenter de 5,89 % ; la valeur de la production industrielle a atteint 35 000 milliards de dongs, en hausse de 6,96 % ; la valeur de la production agricole, sylvicole et aquatique a atteint 21.671 milliards de dongs, en hausse de 3,94 %. Les ventes au détail totales de biens et de services ont atteint 63.000 milliards de dongs, en hausse de 13,14 %. La province a attiré 2,5 millions de touristes, en hausse de 8,99 %. Les recettes budgétaires de l'État ont atteint 4.123 milliards de dongs, soit 54,57 % de l'estimation. Le décaissement des investissements publics en 7 mois a atteint 50,38% du plan.