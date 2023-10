Le PM exhorte Amazon à se renforcer et à soutenir la transformation numérique au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 26 octobre au géant américain de la distribution en ligne Amazon d’élargir ses investissements au Vietnam, de soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur transformation numérique et d’apporter davantage de produits et services vietnamiens au marché mondial.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main de la vice-présidente des politiques publiques internationales et des relations gouvernementales d’Amazon, Susan Pointer. Photo: VNA

En recevant à Hanoi la vice-présidente des politiques publiques internationales et des relations gouvernementales d’Amazon, Susan Pointer, en visite de travail au Vietnam, le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l’un de ses partenaires de premier plan.

Dans la Déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam - États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral et lors de l’entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président américain Joe Biden, en septembre dernier, les deux parties ont identifié la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la transformation numérique et de l’innovation comme l’une des nouvelles percées dans les relations entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Il s’agit d’une excellente base et d’une grande opportunité pour les entreprises des deux pays, y compris Amazon, de coopérer et d’investir dans le développement, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Vietnam promeut le développement de l’économie numérique, de la citoyenneté numérique, de la société numérique et du gouvernement numérique, y compris le développement du commerce électronique, dans le but de porter l’économie numérique à 20% du PIB d’ici 2025 et à 30% du PIB d’ici 2030, a-t-il fait savoir.

Il a demandé à Amazon de partager ses expériences avec le Vietnam dans le développement du commerce électronique, du commerce transfrontalier et du cloud computing ; d’aider le Vietnam à former des ressources humaines dans le domaine du commerce électronique ; de partager ses connaissances sur la science de l’administration des affaires, le développement logistique, l’administration et l’optimisation des opérations du système.

En particulier, Amazon est exhorté à soutenir les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises vietnamiennes, dans leur transformation numérique, la construction de marques, l’introduction de biens et produits dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Informant que le Vietnam inaugurera bientôt le Centre national d’innovation, il a demandé à Amazon de conseiller et de coopérer avec le Vietnam sur des projets spécifiques visant à promouvoir l’efficacité opérationnelle, ainsi qu’à aider le Vietnam à maximiser son potentiel et ses forces, à surmonter ses limites pour atteindre ses objectifs en matière de transformation numérique et d’innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à Amazon de faire entendre sa voix auprès du gouvernement américain pour aboutir rapidement à la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam, créant ainsi des conditions plus favorables pour la coopération, l’investissement et le développement des entreprises des deux pays.

En accord avec les opinions et la vision du Premier ministre, en particulier avec la philosophie des "bénéfices harmonisés, des risques partagés", Susan Pointer a déclaré qu’elle s’efforcerait de travailler en collaboration avec les ministères, branches, agences et entreprises vietnamiens pour élargir, approfondir et rendre plus efficace la coopération entre les deux parties.

Appréciant l’environnement des affaires et les opportunités d’investissement au Vietnam, elle a déclaré qu’Amazon allait participer plus profondément au processus de transformation numérique au Vietnam, développer le commerce électronique et le cloud computing, offrir une formation professionnelle aux travailleurs vietnamiens, coopérer avec des entreprises vietnamiennes pour fabriquer des produits et des équipements et apporter davantage de produits et de services vietnamiens au monde, et soutenir les start-up vietnamiennes pour rayonner à l’international.