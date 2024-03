Le PM espère une percée dans la coopération agricole avec la Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l’Institut néo-zélandais de recherche sur les plantes et les aliments (PFR), à Auckland, dimanche 10 mars, dans le cadre de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l’Institut néo-zélandais de recherche sur les plantes et les aliments (PFR), à Auckland. Photo: VNA

Le centre a coopéré avec des agriculteurs, des scientifiques, des entreprises alimentaires, des exportateurs, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère des Sciences et des Technologies du Vietnam dans des projets visant à augmenter la production agricole, la qualité et la résistance aux ravageurs, et à promouvoir l’après-récolte et les technologies de transformation pour apporter plus de profit aux agriculteurs et aux entreprises.



Il convient de noter les projets visant à soutenir les industries des fruits de la passion et de l’avocat destinés à l’exportation, la culture du fruit du dragon et la culture maraîchère sûre basée sur le processus de bonnes pratiques agricoles (GAP).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les avantages du Vietnam et de la Nouvelle-Zélande sont complémentaires et constituent une base solide permettant aux deux parties de promouvoir la coopération, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la transformation alimentaire.



Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé l’espoir que, sur la base de ces réalisations, les deux parties accéléreront le travail commun et réaliseront des avancées dans la coopération agricole. – VNA/VI