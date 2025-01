Le PM appelle à renforcer la coopération Vietnam-Finlande dans les domaines du travail et de l'éducation

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre finlandais Arto Olavi Satonen. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 13 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Arto Olavi Satonen, ministre de l'Emploi auprès du ministère finlandais des Affaires économiques et de l'Emploi, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours promouvoir et approfondir son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec la Finlande. Il a salué la signature d’un protocole d’accord entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le ministère finlandais des Affaires économiques et de l'Emploi sur la coopération dans le domaine du travail, ainsi que l’organisation avec succès d’un Forum de coopération Vietnam-Finlande dans le travail.

Le Premier ministre a proposé que les deux parties continuent de rechercher de nouveaux mécanismes visant à promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines tels que les sciences et les technologies, l'innovation et l'enseignement professionnel, tout en élargissant la coopération dans des domaines nouveaux et potentiels tels que la transformation verte, la transformation numérique et les énergies renouvelables. Il a également souligné l’importance de la coopération dans le transfert de technologies, le développement d’infrastructures numériques et technologiques...

Pham Minh Chinh a en outre appelé la Finlande à continuer d'offrir des bourses d'études pour des cursus universitaires et post-universitaires au Vietnam.

Il a également suggéré que les deux parties échangent activement des délégations à tous les niveaux, en particulier celles à haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et de favoriser la coopération bilatérale, multiplient les activités de promotion du commerce et de l’investissement, intensifient la coopération dans la culture et le tourisme.

De son côté, Arto Olavi Satonen a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Finlande dans la région et que les relations entre les deux pays progressaient de manière très positive, notamment dans le domaine de l'éducation. Selon lui, actuellement, 50.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent en Finlande, s'intégrant et contribuant très activement à la société locale.

Le ministre finlandais a déclaré que son pays souhaitait promouvoir sa coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail, des échanges culturels...-VNA/VI