Le PM appelle à atteindre les 15 objectifs de 2024 et à créer la dynamique pour 2025

Les ministères et les secteurs doivent promouvoir l’état d’esprit d’oser penser, d’oser agir et d’oser assumer la responsabilité des intérêts communs, dans le but d’atteindre les 15 objectifs sur 15 fixés pour 2024 afin de jeter les bases et l’élan pour l’année prochaine, a souligné samedi 7 décembre le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion mensuelle régulière du gouvernement.

Il a demandé de se concentrer sur le bilan de la mise en œuvre de la résolution n°18-NQ/TW, publiée en 2017 par le 12e Comité central du Parti, qui vise à rationaliser le système politique pour une plus grande efficacité ; et accélérer la restructuration de l’appareil organisationnel du gouvernement pour le rendre « compact - rationalisé - fort - efficient – effectif - efficace », avec des efforts supplémentaires nécessaires pour achever le travail d’ici la mi-décembre 2024.

Dans le même temps, il faut accorder plus d’attention à la poursuite cohérente de l’objectif prioritaire de favoriser la croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en contrôlant l’inflation ; en assurant les principaux équilibres économiques ; en gérant la politique monétaire de manière proactive, flexible, rapide et efficace ; et en la coordonnant avec la politique budgétaire et les autres politiques de manière harmonieuse et raisonnable, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d’assurer la stabilité du marché et des prix, en particulier pendant la période de fin d’année et la prochaine fête du Nouvel An lunaire (Têt). Des efforts doivent être faits pour assurer un approvisionnement adéquat en électricité et en carburant pour répondre aux besoins de production et de consommation ; promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché immobilier ; améliorer l’efficacité des investissements et des opérations des entreprises publiques ; et accélérer les investissements dans les grands projets.

Soulignant l’importance de revitaliser les moteurs de croissance traditionnels et d’en encourager fortement de nouveaux, le Premier ministre Chinh a appelé à des percées dans la transformation numérique et la transition verte, ainsi qu’à des efforts pour attirer les investissements dans les industries et secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing et l’Internet des objets (IoT).



Il a également appelé à l’accélération continue du développement des infrastructures stratégiques en accordant la priorité à l’expansion des infrastructures numériques nationales, des infrastructures d’innovation, à la création d’un centre national de données et à la construction d’autoroutes, d’aéroports, de ports maritimes, de lignes ferroviaires à grande vitesse et de lignes de métro. L’objectif est d’achever 3.000 kilomètres d’autoroutes et plus de 1.000 kilomètres de routes côtières d’ici fin 2025.

Le chef du gouvernement a exhorté les ministères et les secteurs à perfectionner les institutions et les lois, et à accélérer la réforme administrative et la transformation numérique. Soulignant la nécessité d’un appareil organisationnel rationalisé et d’une efficacité et d’une efficience accrues, il a souligné l’importance de se concentrer sur l’examen et la proposition de solutions pour remédier aux insuffisances et aux lacunes des mécanismes, des politiques et des réglementations juridiques.

Il est également nécessaire de prêter attention aux questions culturelles, sociales et environnementales, et de garantir le bien-être social et le bien-être de la population, notamment en intensifiant la réduction durable de la pauvreté et en mettant en œuvre la campagne nationale visant à éradiquer les logements temporaires et délabrés dans tout le pays d’ici 2025.

Des mesures proactives doivent être prises pour équilibrer l’offre et la demande de main-d’œuvre, en particulier dans les zones industrielles, tout en renforçant le contrôle de la pollution environnementale et en s’attaquant aux problèmes tels que les affaissements de terrain, les glissements de terrain, les inondations, la sécheresse et l’intrusion d’eau salée dans le delta du Mékong, ainsi que les glissements de terrain et les crues soudaines dans les régions montagneuses du Centre et du Nord.

Les ministères, les secteurs et les localités doivent continuer à renforcer la défense et la sécurité nationales, à lutter contre la corruption, le gaspillage et d’autres phénomènes négatifs, à améliorer l’efficacité des affaires étrangères et de l’intégration internationale et à intensifier la lutte contre la criminalité, en particulier la criminalité de haute technologie, la cybercriminalité et la criminalité liée à la drogue.

Le chef du gouvernement a notamment demandé l’achèvement des projets de résolutions n°01 et n°02 pour 2025, le premier visant un taux de croissance économique de 8% et un taux d’inflation de 4,5%, et le second visant à éliminer les obstacles pour les entreprises, attirer les investissements sociaux et encourager le secteur privé à s’engager dans le développement socio-économique. – VNA