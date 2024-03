Le PM à la cérémonie de mise en chantier du complexe de divertissement maritime Hon Thom

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 30 mars à la cérémonie de mise en chantier du complexe de tourisme, de villégiature et de divertissement maritime Hon Thom dans la ville de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud).

Le Premier ministre à la cérémonie de mise en chantier du complexe de divertissement maritime Hon Thom. Photo : VNA

Le complexe de 310 hectares sera construit avec un investissement total de quelque 50.000 milliards de dôngs par Sun Group, comprenant un parc aquatique, un parc à thème, un aquarium, un opéra et un complexe écologique. Il sera transformé en un paradis tropical avec diverses sortes d'arbres tropicaux à planter.



S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le développement robuste de Phu Quoc au cours des dernières années, demandant à la province d'élaborer des politiques appropriées pour mobiliser les ressources afin d'assurer le développement durable, le bien-être social et la défense de l'île.



Il a reconnu les contributions du groupe Sun pour faire du tourisme un fer de lance économique de l'île et a exprimé son espoir que le groupe poursuivra ses efforts et développera ses projets conformément aux politiques du Parti et aux réglementations de l'État, en donnant un coup de main pour assurer le bien-être social et le développement de l'industrie culturelle du pays.- VNA/VI