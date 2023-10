Le parc national de Lo Go - Xa Mat développe le tourisme associé à la conservation de la nature

Situé dans 6 communes Tân Lâp, Tân Binh, Hoa Hiêp, Thanh Tây, Thanh Bac et Thanh Binh du district de Tân Biên, province de Tây Ninh (Sud), le Parc national de Lo Go - Xa Mat abrite, sur 30.023 hectares, une faune et une flore très riches, ainsi que des sites historiques importants, devenant ainsi une destination attrayante pour les touristes.

Un troupeau rare de plus de 1 000 cigognes migrer. Photo: VNA

On y a dénombré 700 espèces différentes de plantes, 49 de mammifères, 203 d'oiseaux et 58 de reptiles, a fait savoir Hô Dac Long, chef adjoint du Bureau des sciences, de la conservation et de la coopération de ce parc national. C'est également dans le Parc national de Lo Go - Xa Mat que des scientifiques ont trouvé le Nepenthes thorelii, ou sarracénie de Thorel, que l'on croyait éteinte depuis 100 ans et qui est aujourd'hui classée comme espèce endémique. Le parc a également vu un troupeau rare de plus de 1.000 cigognes migrer vers la forêt l'été dernier. Il n'y a pas eu beaucoup de troupeaux de cette taille qui sont restés au parc pendant une période prolongée.

En octobre 2019, ce parc a été reconnu comme parc du patrimoine de l'ASEAN, devenant ainsi l'un des 10 parcs du patrimoine de l'ASEAN dans le pays.

Outre ses valeurs en termes de biodiversité, le Parc national Lo Go - Xa Mat est également associé à de nombreux sites historiques importants de la guerre de résistance contre les agresseurs américains.

Selon la directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Trân Thi Huy Hoang, actuellement le Parc national Lo Go - Xa Mat exploite de nombreuses activités de tourisme écologique forestier. En outre, le parc organise également des randonnées à vélo à travers la forêt, visitant les bornes frontalières Vietnam-Cambodge ainsi que les vestiges et sites historiques le long de la rivière Vam Co Dông… Grâce à cela, Tây Ninh a construit de circuits touristiques uniques et différents de ceux d'autres provinces, attirant de nombreux touristes.

La province de Tay Ninh est actuellement très intéressée par l'exploitation et la promotion de divers types de tourisme tels que l'écotourisme, le tourisme historique, le tourisme de villégiature...

Actuellement, l'écotourisme est une tendance courante dans le monde. La province est très intéressée par le développement de ce type de tourisme. En raison de sa biodiversité unique et de ses nombreux vestiges historiques, le Parc national Lo Go - Xa Mat est devenu une destination touristique attrayante, a déclaré le directeur adjoint du parc, Ta Ngoc Dân.

Le Comité populaire de la province de Tây Ninh a également approuvé deux projets sur l'écotourisme et sur le développement de la zone tampon du parc au cours de la période 2023-2030. L'objectif est d'investir et d'utiliser efficacement le potentiel touristique de la région, tout en préservant ses valeurs naturelles et son environnement écologique.

Le Parc national Lo Go - Xa Mat prévoit d'accueillir annuellement 40.000 visiteurs d'ici 2023, ce qui devrait rapporter 52 milliards de dôngs (2,2 millions de dollars) de revenus annuels.