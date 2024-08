Le ministre vietnamien des AE Bui Thanh Son s'entretient avec son homologue chilien Alberto Van Klaveren

Le ministre chilien des Affaires étrangères Alberto Van Klaveren s’est entretenu dimanche à Hanoï à avec son homologue vietnamien Bui Thanh Son, lors de sa visite officielle au Vietnam du 25 au 27 août à l’invitation du chef de la diplomatie vietnamienne.

Lors de l'entretien, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération son amitié traditionnelle avec le Chili, le premier pays d'Amérique du Sud à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam (25 mars 1971). Il s’est réjoui du développement du Partenariat intégral, en particulier le commerce bilatéral dépassant les 2 milliards de dollars. Le Chili demeure le 4ème partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam continue d'être le plus grand partenaire commercial du Chili au sein de l'ASEAN. Le chef de la diplomatie vietnamienne a exprimé que le Vietnam souhaitait d'approfondir ses relations avec le Chili dans les domaines politique - diplomatie, économie - commerce et investissement, culture - éducation, science - technologie, sécurité - défense nationale et échanges entre les peuples, et de soutenir les démarches du Chili pour renforcer ses relations avec l’ASEAN et la région de l'Asie de l’Est-Pacifique.

Pour sa part, le ministre Alberto Van Klaveren a affirmé que le gouvernement chilien de différentes périodes souhaitait toujours renforcer les relations avec le Vietnam, en particulier au moment où le Vietnam et le Chili célébraient le 10e anniversaire de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange bilatéral (2014-2024) et étaient devenus membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Le ministre chilien des Affaires étrangères a exprimé sa volonté de se coordonner avec le Vietnam pour renforcer les relations entre l'Alliance du Pacifique (Chili, Mexique, Colombie et Pérou) et l'ASEAN.

Les deux parties ont discuté et convenu d'un certain nombre de mesures visant à continuer d'approfondir les relations entre les deux pays, en promouvant l'efficacité des mécanismes de consultation politique et du Conseil de libre-échange Vietnam-Chili, en se coordonnant pour lever les obstacles dans les relations bilatérales et créer des conditions optimales d'accès au marché pour les produits des deux parties. Vietnam et Chili ont également convenu de négocier un certain nombre d'accords de coopération dans les domaines du commerce, des douanes, de l'agriculture, de la défense, de la sécurité et de l'application des lois et de maintenir leur coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies.

Enfin, discutant de questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux ministres ont convenu que les différends internationaux devraient être résolus par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde. -VNA/VI