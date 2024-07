Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères rend hommage au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Maris Sangiampongsa (gauche) s'est rendu mardi 23 juillet, à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande pour exprimer ses condoléances face au décès du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Maris Sangiampongsa, s'est rendu mardi 23 juillet, à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande pour exprimer ses condoléances face au décès du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong.



Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a exprimé ses profondes condoléances à l'ambassadeur vietnamien en Thaïlande, Pham Viet Hung, ainsi qu'à tout le personnel de l'ambassade pour la grande perte du Parti, de l'État, du gouvernement et du peuple vietnamiens. Dans le registre de condoléances, le chef de la diplomatie thaïlandaise a souligné que le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong resterait dans les mémoires comme un leader doté d'une forte volonté et d'une intelligence exceptionnelle, qui a consacré toute sa vie au développement et à la prospérité du pays et du peuple vietnamien.



Le ministre Maris Sangiampongsa a également souligné le rôle important du secrétaire général Nguyen Phu Trong lors de sa visite historique en Thaïlande en 2013 durant laquelle, les relations entre la Thaïlande et le Vietnam ont été reclassées au partenariat stratégique contribuant ainsi à promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.



Au nom du gouvernement royal et du peuple thaïlandais, le ministre Maris Sangiampongsa a adressé ses plus sincères condoléances à la famille du secrétaire général Nguyen Phu Trong, au gouvernement et au peuple vietnamiens. -VNA/VI