Le ministre des AE Bui Thanh Son rencontre des responsables australiens à Melbourne

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le 5 mars son homologue australienne Penny Wong dans le cadre du Sommet spécial ASEAN-Australie commémorant le 50e anniversaire des relations bilatérales à Melbourne.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue australienne Penny Wong. Photo : VNA

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a remercié le diplomate australien pour sa collaboration dans la préparation de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie, exprimant sa conviction que le Sommet serait un grand succès.



Il a exprimé sa satisfaction quant aux récents progrès dans les relations bilatérales ainsi que dans la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.



Il a suggéré que les deux parties se coordonnent étroitement pour mettre en œuvre des programmes de soutien d'une valeur de près de 200 millions de dollars australiens (130 millions de dollars américains) pour le développement des énergies propres et l'adaptation au changement climatique dans la région du delta du Mékong, comme l'avaient annoncé le Premier ministre australien Anthony Albanese et de la ministre australienne Penny Wong lors de leurs récentes visites au Vietnam.



Pour sa part, la ministre Penny Wong a remercié le gouvernement vietnamien ainsi que le ministre Bui Thanh Son pour leur soutien et leur participation au Sommet, tout en appréciant hautement les activités substantielles que les deux pays ont organisées pour célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques l'année dernière.



Elle a profité de l'occasion pour inviter Bui Thanh Son à se rendre à nouveau en Australie et à co-présider la 6e réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Australie.



Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a rencontré le sénateur du Parti libéral et chef de l'opposition au Sénat australien Simon Birmingham, au cours de laquelle il a salué les efforts de l'Australie pour maintenir la stabilité économique et sociale et les mesures prises pour faire face aux incertitudes économiques mondiales.



Bui Thanh Son a également salué les efforts de Birmingham pour promouvoir la coopération Vietnam-Australie en sa qualité de superviseur des affaires étrangères du parti d'opposition, ainsi que ses fonctions antérieures de ministre de l'Éducation et de la Formation, de ministre des Finances et de ministre du Commerce et de l'Investissement du Gouvernement de coalition.



Simon Birmingham a affirmé que l'Australie attache de l'importance à ses relations avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme l'un des partenaires clés de la région Asie-Pacifique. Il a déclaré que l'Australie accordait une grande valeur aux récentes réalisations dans les relations bilatérales, en particulier dans les domaines politique, économique, commercial, d'investissement, de défense et de sécurité, ainsi que dans d'autres domaines potentiels.



Il a réitéré son soutien aux relations Vietnam-Australie, quelle que soit sa position, et a exprimé son désir de se rendre prochainement au Vietnam.

Lors d'une rencontre avec le ministre Bui Thanh Son à cette occasion, Nicholas Moore, envoyé spécial de l'Australie pour l'Asie du Sud-Est, a affirmé que l'Australie accordait une grande valeur au potentiel de coopération avec le Vietnam, notamment en termes d'économie, de commerce et d'investissement, notant que le Vietnam occupait une position importante dans la mise en œuvre de la stratégie économique australienne pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040.- VNA/VI