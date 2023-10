Le ministère des Finances prévoit une hausse d'entre 3,2 et 3,6% de l'IPC moyen en 2023. Photo: vneconomy.vn

Lors de la réunion du Comité directeur de gestion des prix le 11 octobre, le ministère des Finances prévoit que l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) en 2023 augmenterait d’entre 3,2 et 3,6%.

Sur la base de l'objectif de contrôler l'inflation pour toute l'année au niveau de 4,5%, le ministère des Finances a présenté deux scénarios d'inflation. Dans le premier, l’IPC moyen en 2023 devrait augmenter d’environ 3,2% par rapport à 2022. Dans le second, l’augmentation serait plus élevée, environ 3,6% par rapport à 2022.

De son côté, l’Office général des statistiques prévoit un IPC moyen compris entre 3,3 et 3,6%. La Banque d'État prévoit également que l'inflation moyenne en 2023 serait d'environ 3,4% (plus ou moins 0,3%).

D’ici fin 2023, le ministère des Finances estime que la gestion et l’administration des prix doivent continuer à être mises en œuvre de manière proactive et flexible, afin d’assurer le contrôle de l'inflation moyenne pour toute l'année 2023 selon les objectifs fixés par le gouvernement et l'Assemblée nationale, ainsi que de réduire la pression, créant une base favorable pour le contrôle de l'inflation en 2024.

Le ministère des Finances indique qu’en général, l'IPC des neuf premiers mois de 2023 a été contrôlé conformément aux objectifs fixés. Les prix sur le marché national ont globalement été stables, l’inflation a été maîtrisée et suit une tendance à la baisse.