Le ministère de la Santé réajuste les mesures de contrôle du COVID-19

Le ministère de la Santé a adressé un document officiel aux ministères, agences ministérielles, organes gouvernementaux et comités populaires des villes et province sur la mise en œuvre des activités de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19, en tant que maladie infectieuse du groupe B.

La vaccination contre le COVID-19 pour les habitants. Photo: VNA

Le ministère de la Santé a rapporté que le 19 octobre, il a publié une décision sur la classification du COVID-19 comme maladie infectieuse du groupe B, au lieu du groupe A, conformément à la loi de 2007 sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.

Cette décision prend effet à partir du 20 octobre 2023.

Le ministère de la Santé demande aux ministères, agences ministérielles, organes gouvernementaux et comités populaires des villes et provinces de superviser l'organisation et la mise en œuvre de plusieurs contenus concernant les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 appliquées aux maladies du groupe B.

Dans ce sens, le ministère a exhorté à annoncer la situation et la fin de l'épidémie conformément à là la loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, revoir et affiner les comités de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 à tous les niveaux en fonction de l’évolution de la maladie.

Il a exhorté toutes les localités et unités à vérifier, annuler ou modifier les documents et règlements qui ne sont plus appropriés à la classification du COVID-19 dans le groupe B.

En outre, ils devraient accroître la divulgation des risques épidémiques et des mesures de prévention et de contrôle, et encourager le respect du protocole 2K (Masques-Désinfection), en particulier dans les lieux collectifs pour protéger la santé personnelle, familiale et communautaire.

Dans le même temps, il est nécessaire de mettre régulièrement à jour les informations sur la situation épidémique et les politiques pertinentes en matière de prévention et de contrôle du COVID-19.