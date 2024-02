Le métier de confection des galettes de riz de Tuy Loan classé au patrimoine national

Le métier artisanal traditionnel de production des galettes de riz du village de Tuy Loan dans la commune de Hoa Phong, district de Hoa Vang, ville de Dà Nang (Centre), est reconnu en tant que patrimoine culturel immatériel national.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a signé le 21 février la décision annonçant la liste nationale du patrimoine culturel immatériel, sur laquelle figure le métier artisanal traditionnel de production des galettes de riz de Tuy Loan.

Les galettes de riz de Tuy Loan sont fabriquées à la main et les habitants du village ne fabriquent qu'un seul type de galettes de riz grillé. Pour la production des galettes de riz, il faut passer par de nombreuses étapes différentes, chaque étape demande des gens très expérimentés. Les galettes sont principalement composées de farine de riz et d'autres ingrédients comme le sésame blanc, le gingembre, l'ail, le sucre, la sauce de poisson, le sel..., créant une saveur unique pour les galettes de riz.

Actuellement, dans la commune de Hoa Phong, il existe encore 15 familles qui pratiquent le métier artisanal traditionnel de production des galettes de riz, concentrées dans le village de Tuy Loan où il y a la maison communale de Tuy Loan vieille de plus de 500 ans. Chaque année, lors du Nouvel An lunaire, la commune de Hoa Phong compte plus de 40 ménages participant à la fabrication des galettes de riz pour répondre aux besoins du marché.

Le district de Hoa Vang a développé un projet pour restaurer les villages artisanaux, en aidant les gens à investir dans leur production grâce à des prêts préférentiels. La localité souhaite combiner la restauration et le développement de villages artisanaux liés à des visites touristiques et expérientielles.

Le fait que le village artisanal traditionnel de production des galettes de riz de Tuy Loan est inscrit sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel, crée un plus grand écho pour ce village artisanal centenaire de Dà Nang, ce qui est également une condition essentielle pour que la localité continue de préserver et valoriser davantage ce métier artisanal. – NDEL/VNA/VI