Le livre sur les stratégies de défense du leader du Parti plébiscité

Le livre "Certaines questions des lignes militaires et stratégies de défense dans l’œuvre d’édification et de défense du Vietnam socialiste dans la nouvelle période" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong donne les clés pour construire une armée forte sur le plan politique et idéologique.

Couverture du livre "Certaines questions des lignes militaires et stratégies de défense dans l’œuvre d’édification et de défense du Vietnam socialiste dans la nouvelle période" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

L’ouvrage se compose de trois parties de plus de 400 pages comprenant 39 articles, discours et interviews donnés par le secrétaire général Nguyên Phu Trong qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans la période actuelle.



Le livre montre la hauteur intellectuelle, la pensée aiguë, la créativité, la pensée cohérente et récurrente du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur le leadership, les stratégies de défense, a déclaré le colonel Lê Quang Lang, chef du bureau de l’histoire des résistances, relevant de l’Institut d’histoire militaire.



Les questions soulevées dans le livre reflètent de manière complète et profonde les exigences de la tâche de défense de la Patrie dans la nouvelle période, a-t-il souligné, saluant un œuvre d’envergure nationale qui revêt une signification décisive pour le maintien de la paix, de la stabilité et le développement du pays.



En particulier, le livre souligne la demande ultime des stratégies militaires et de défense de protéger précocement et de loin la Patrie, de prévenir la guerre, de maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement du pays, de ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance, a-t-il indiqué.



La planification des lignes et des stratégies militaires et de défense est un processus de compréhension profonde de l’époque, des opportunités et des défis posés à la tâche de défendre la Patrie.



Par conséquent, le contenu et les questions soulevées dans le livre continuent d’affirmer le point de vue et la ligne constante du Parti sur la stratégie de défense nationale en général, la stratégie militaire et de défense en particulier dans un monde d’intégration.



En conséquence, le point clé des lignes et des stratégies de défense dans la nouvelle période est de développer une stratégie de défense pour promouvoir la synergie, tirer parti des opportunités, repousser les menaces et étendre les relations extérieures par la transparence de la défense, montrant la position d’indépendance, d’autonomie et de non-alliance militaire.