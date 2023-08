Le livre sur le socialisme du leader du Parti suscite l’aspiration au développement national

Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a été présenté mardi 29 août à Hô Chi Minh-Ville par l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, le journal "Nguoi Lao dông" (Travailleur) et la Maison d’édition politique nationale "Su thât" (Vérité) affiliée à Hô Chi Minh-Ville.

Séance de présentation du livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, à Hô Chi Minh-Ville, le 29 août. Photo : VNA

Hô Xuân Lâm, vice-président de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu’après plus de 35 ans de mise en œuvre de la politique de rénovation, le Vietnam a réalisé de nombreuses performances socio-économiques, renforçant la position du pays sur la scène internationale. Cette réalité démontre le choix judicieux du Parti et de la nation sur le chemin vers le socialisme.

Dr. Thân Ngoc Anh, doyen du département du socialisme scientifique, de l’Académie politique de la région II, a souligné que le livre qui rassemble 29 articles et discours liminaires du chef du Parti, revêt une signification importante pour synthétiser la pratique, généraliser la théorie sur la politique de rénovation du Parti, susciter et promouvoir l’aspiration au développement national de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans la période actuelle.

L’ouvrage publié en février 2022 par la Maison d’édition politique nationale "Su thât" (Vérité) affirme que l’indépendance nationale liée au socialisme constitue le fil rouge tout au long du processus de rénovation et d’intégration internationale du pays.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné une caractéristique fondamentale, un attribut important de l’orientation socialiste dans l’économie de marché au Vietnam que sont la nécessité d’associer l’économie à la société, d’unifier la politique économique avec la politique sociale, de faire rimer la croissance économique et la réalisation du progrès et de l’équité sociaux.

Selon le Dr Than Ngoc Anh, le livre renferme de nombreuses valeurs exceptionnelles, dont l’affirmation de la société socialiste que le peuple vietnamien s’efforce d’édifier en tant qu’une société où le peuple est riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Dans le livre, le chef du Parti a également a également indiqué que l’introduction du concept de développement d’une économie de marché à orientation socialiste est une percée théorique très fondamentale et créative du Parti et un résultat théorique important après 35 ans de mise en œuvre de la politique de rénovation. Il a également déclaré que la construction du socialisme doit passer par une longue période de transition, marquée par de nombreuses difficultés et défis.

Dans ce processus, il est nécessaire de réaliser une économie à plusieurs composantes et différents types de propriété afin de promouvoir tous les potentiels de développement du pays et d’absorber de manière sélectives les progrès de l’humanité.