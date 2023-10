Le livre sur le socialisme du leader du Parti réaffirme la justesse de la voie révolutionnaire du Vietnam

Plus d'un an après sa publication, le livre "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong continue d’être salué par les membres du Parti, les chercheurs en sciences sociales...

Le livre "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Les 29 articles et discours du secrétaire général, cités dans le livre, ont laissé de nombreuses impressions et émotions aux lecteurs de Hô Chi Minh-Ville.



Le Dr. Thân Ngoc Anh, doyen du département du socialisme scientifique de l’Académie politique de la région II, a souligné que le livre revêtait une signification importante pour synthétiser la pratique, généraliser la théorie sur la politique de Renouveau du Parti, susciter et promouvoir l’aspiration au développement national de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans la période actuelle.



Hô Xuân Lâm, vice-président de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu’après plus de 35 ans de mise en œuvre de la politique de Renouveau, le Vietnam avait réalisé de nombreuses performances socio-économiques, renforçant sa position sur la scène internationale. Une réalité qui démontre le choix judicieux du Parti et de la nation sur la voie vers le socialisme.



Notamment, dans le contexte d'évolutions complexes de la situation mondiale, le livre du secrétaire général Nguyen Phu Trong est d'autant plus nécessaire et significatif, affirmant la ferme détermination à construire le socialisme au Vietnam, brisant les arguments déformés des forces hostiles, renforçant ainsi la confiance du peuple en la direction du Parti, a-t-il souligné.