Le livre du leader du PCV sur la stratégie de défense devrait être davantage présenté au public

Le livre sur la politique militaire et la stratégie de défense du Vietnam dans la nouvelle période du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong reflète sa pensée cohérente sur le leadership et les orientations sur la défense nationale, de nombreux experts, chercheurs et les membres du Parti ont partagé le point de vue.

Le livre "Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période" du SG du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le livre « Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới » récemment publié, dont le titre est traduit par "Quelques questions sur les lignes militaires et les stratégies de défense dans le processus d’édification et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste dans la nouvelle période", comprend 39 articles, discours et interviews du secrétaire général Nguyen PhuTrong , qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale.



La première section, avec 21 articles, discours et interviews, se concentre sur la transformation de l'Armée populaire du Vietnam (APV) en une armée révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne dans la nouvelle période.



Le second, avec 18 articles et discours, porte sur la construction de forces de l'armée légères, fortes et tournées vers la modernité pour remplir les exigences et les tâches en toutes circonstances.



Pendant ce temps, le troisième est réservé à un écrit du général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh, ancien membre du Comité central du Parti, ancien membre du Conseil permanent de la Commission militaire centrale et ancien vice-ministre de la Défense . Il a affirmé que le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale est un leader avec un état d'esprit dialectique et une vision stratégique sur la formation de la politique militaire et de la stratégie de défense pour protéger le Vietnam socialiste.



Le colonel Le The Mau, ancien chef du département d'information scientifique militaire à l'Institut de stratégie de défense, a qualifié le livre de document politique important, qui définit les tâches de défense à court et à long terme.



Les articles du livre incluent des contenus opposant les opinions erronées et "l'évolution pacifique" dans les domaines de l'idéologie et de la culture au sein de l'armée, et contribuant à accroître la vigilance des officiers et des soldats, a-t-il poursuivi.



Mentionnant les 18 articles et discours du chef du Parti dans la deuxième section du livre, Dang Thanh Huong, du magazin de la loi et du développement de l'Association vietnamienne des avocats, a déclaré qu'ils affirmaient le leadership absolu et direct du Parti dans tous les aspects de l'APV, soulignant les valeurs du livre à la fois en théorie et en pratique.



Le livre est un "fil conducteur" pour les responsables, les membres du Parti et les personnes à rechercher et à étudier afin d'avoir un aperçu de la défense de tous ainsi que des tâches de défense dans la nouvelle situation, a-t-elle déclaré.



Vu Anh Nguyet, membre du Parti au ministère de l'Intérieur, a souligné que le livre reflète la vision stratégique du leader du Parti sur la défense et l'armée, affirmant que chaque citoyen vietnamien devrait bien comprendre la défense de tous ainsi que les tâches de défense.



Tran Thi Na, enseignante au lycée Minh Khai de Hanoï, a déclaré que le livre devrait être promu auprès du public pour le sensibiliser à la responsabilité et aux tâches de la défense nationale.