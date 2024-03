Le leader préside la réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès du Parti

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a présidé mercredi 13 mars à Hanoi une réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, préside le 13 mars la réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Les membres du sous-comité, dont les membres du Politburo et président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, la membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti Truong Thi Mai, et le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission du contrôle du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ont assisté à la réunion.



Soulignant l’importance de la préparation du personnel pour le prochain congrès, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui est également chef du sous-comité du personnel, a déclaré qu’en plus des préparatifs pour les congrès à tous les niveaux, le Parti se préparera également pour le 14e Congrès national, prévu lieu au premier trimestre de 2026.



Lors du 8e plénum en octobre 2023, le Comité central du Parti a décidé de créer cinq sous-comités pour préparer le 14e Congrès national du Parti, à savoir ceux des documents, des affaires socio-économiques, des statuts du Parti, du personnel et de l’organisation.



Les deux parties les plus importantes de chaque congrès sont la discussion et la décision des lignes politiques et des tâches du Parti (également appelées adoption de documents) et l’élection des organes de direction du Parti (ou le travail du personnel).



Ces deux contenus sont étroitement liés l’un à l’autre et doivent être bien préparés. En particulier, la préparation du personnel pour le congrès revêt une importance cruciale car c’est le facteur décisif du succès du congrès et de la mise en œuvre réussie des résolutions du congrès, a-t-il indiqué.

Le chef du Parti a souligné que le Comité central du Parti est l’organe suprême de direction entre deux congrès nationaux du Parti et sert de centre de solidarité et d’unité de l’ensemble du Parti et du peuple.



Il est composé de responsables de niveau stratégique qui constituent la quintessence du Parti. Ils doivent être véritablement inébranlables tout en possédant suffisamment de courage, de vertus, de sagesse et de prestige élevé pour résoudre les problèmes de niveau stratégique ainsi que les situations complexes liées à la construction nationale, au développement et à la défense ainsi qu’à la survie du régime de manière opportune, juste et efficace.



Par conséquent, les membres du sous-comité doivent bien comprendre le rôle de cette question extrêmement importante non seulement dans l’organisation du congrès du Parti, mais aussi dans le destin du Parti, la survie du régime et le développement national, a-t-il souligné.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé au Politburo et au Comité central du Parti de bien se préparer pour soumettre les plans du personnel au 14e Congrès national pour examen et décision.



Le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat et l’ensemble du système politique doivent faire preuve du plus grand sens des responsabilités, d’une forte détermination et de grands efforts tout en travaillant de manière véritablement impartiale, objective et scientifique et en mettant en avant les intérêts de la nation, du peuple avant tout, a-t-il demandé.



Lors de la réunion, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également donné des instructions sur le travail du personnel du 14e Congrès national du Parti. – VNA/VI