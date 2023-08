Le leader du PCV reçoit le Premier ministre singapourien

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a reçu lundi 28 août à Hanoï le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong en visite officielle au Vietnam du 27 au 29 août.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (droite) reçoit le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA





Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a déclaré que cette visite est un jalon important dans le développement des relations bilatérales, car elle se tient à l’occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973 - 2023) et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Cette visite au Vietnam du Premier ministre Lee Hsien Loong intervient au moment où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Elle devrait permettre de créer un nouvel élan aux relations bilatérales, a souligné Nguyên Phu Trong.

Le leader du Parti a exprimé son impression devant le développement de Singapour en tant que pays prospère et prestigieux sur la scène internationale. Il a également exprimé sa satisfaction quant au développement des relations entre les deux pays et souligné l'importance de renforcer les relations avec Singapour, un pays voisin occupant une position importante dans la région et dans le monde, avec une riche expérience dans de nombreux domaines.



Le Premier ministre Lee Hsien Loong a souligné que les relations entre les deux pays se sont développées fortement et profondément et se sont étendues à de nombreux nouveaux domaines. Singapour attache une grande importance à continuer de dynamiser ses liens avec le Vietnam.

Le chef du gouvernement singapourien s’est, quant à lui, engagé à œuvrer ensemble avec le Vietnam pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement de la région et du monde.

Lee Hsien Loong a également réaffirmé la position commune de l’ASEAN sur le maintien de la paix en Mer Orientale, tout en appelant les parties concernées à observer pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et à parvenir rapidement à l'élaboration d'un code de conduite (COC) sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux dirigeants sont convenus d’augmenter l'échange d'expériences relatives à l'amélioration des capacités et de la position du Parti au pouvoir, notamment l’édification du parti, l’élaboration des lignes politiques et la formation des cadres, la coordination plus efficace lors des forums régionaux et mondiaux, l’augmentation des rencontres et des échanges de haut niveau entre les secteurs et les niveaux des deux nations.