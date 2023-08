Le journal Pasaxon félicite le 78e anniversaire de la Révolution d'Août

A l'occasion du 78e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945-19 août 2023), le journal Pasaxon, porte-parole du Parti populaire révolutionnaire lao, a publié un article intitulé "Félicitations pour les 78 ans de la Révolution d'Août".

La rue Hoang Van Thu à Hanoï est bien décorée pour fêter les 78 ans de Révolution d'Août. Photo : VNA

Au début de l'article, l'auteur écrit que près d'un siècle passé depuis le succès de la Révolution d'Août, la leçon de la lutte pour la libération nationale par les forces internes du Vietnam est toujours valable et n'a jamais changé. Passant deux guerres de résistance contre les envahisseurs étrangers et près de 40 ans de mise en oeuvre du Renouveau (Doi moi), le Vietnam se développe de plus en plus et devient puissant sur la scène internationale.

L'article précise que la force du Vietnam est la force forgée par des milliers d'années d'histoire d'une nation héroïque, la force de la grande solidarité de la communauté des 54 ethnies vivant sous un même toit. C'est la volonté et la confiance de 100 millions de personnes qui s'unissent autour du Parti communiste du Vietnam pour édifier le Vietnam prospère.

L'article conclut que la force en croissance est une opportunité pour le Vietnam de s'ouvrir à l'intégration internationale, d’être prêt à être un ami et un partenaire fiable avec les pays pour le développement socio-économique. L'intégration conserve toujours l'identité culturelle d'un pays millénaire.