Le général Phan Van Giang reçoit le vice-ministre sud-coréen de la Défense

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a reçu le 24 avril à Hanoï le vice-ministre sud-coréen de la Défense, Kim Seon Ho, à l'occasion de sa visite au Vietnam pour participer au 11e Dialogue des politiques de défense Vietnam-République de Corée 2024.

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense (droite) et le vice-ministre sud-coréen de la Défense, Kim Seon Ho. Photo : VNA

Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam souhaitait collaborer avec la République de Corée pour renforcer davantage les relations bilatérales, au profit des deux peuples et pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.



Reconnaissant les résultats du 11e Dialogue des politiques de défense Vietnam-République de Corée, le général Phan Van Giang a également relevé l'amélioration croissante des résultats de la coopération bilatérale en matière de défense, sur la base des contenus de coopération convenus par les ministres des deux pays lors de sa visite en mars 2023.



Le ministre de la Défense a également salué l'intérêt et le soutien de la République de Corée aux efforts pour surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam, en particulier le projet "Action contre les mines terrestres pour le village de la paix Vietnam – République de Corée" pour nettoyer les zones contaminées par des bombes et mines au Vietnam.



À l'avenir, le général Phan Van Giang a suggéré que les deux parties continuent à promouvoir et à mettre en œuvre activement les contenus de coopération dans les domaines du règlement des conséquences de la guerre au Vietnam, de l'industrie de la défense et le contenu du protocole d'accord de coopération dans le domaine de la défense entre les ministères de la Défense des deux pays.



À cette occasion, le ministre Phan Van Giang a invité le ministre, le vice-ministre de la Défense et les entreprises sud-coréennes à assister à la deuxième exposition internationale de la défense du Vietnam prévue en décembre 2024.



Saluant les relations de défense entre le Vietnam et la République de Corée, le vice-ministre sud-coréen Kim Seon Ho a pris l'engagement de s'efforcer de mettre en œuvre pleinement le contenu du protocole d'accord de coopération dans le domaine de la défense entre les deux ministères et d’autres coopérations importantes convenues par les deux ministres en 2023. -VNA/VI