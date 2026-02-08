Le Front de la Patrie du Vietnam honore les contributions de la diaspora vietnamienne

À midi le 8 février, à Hanoï, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (MTTQ) a organisé une rencontre et une cérémonie d’hommage en l’honneur de collectifs et de personnalités vietnamiennes d’outre-mer exemplaires de l’année 2025.



L’événement a été présidé par Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations de masse au niveau central, et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



Selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, en 2025, avec environ 6,5 millions de personnes vivant dans plus de 130 pays et territoires, les envois de fonds de la diaspora vers le pays ont atteint environ 18 milliards de dollars, constituant une ressource économique importante et une illustration vivante du lien étroit unissant les Vietnamiens d’outre-mer à la Patrie.



Cet attachement s’est également manifesté par plus de 2.300 contributions des Vietnamiens d’outre-mer au projet de Rapport politique présenté au 14e Congrès national du Parti, ainsi que par de nombreux gestes concrets, dont plus de 45 milliards de dongs de dons destinés à soutenir les sinistrés des catastrophes naturelles à l’intérieur du pays.



La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, a souligné qu’en 2025, le monde continuait de connaître de profondes turbulences aux répercussions étendues sur la vie des populations à l’échelle mondiale. Elle a toutefois affirmé que le Vietnam avait obtenu de nombreux résultats importants et globaux, confirmant le rôle dirigeant et le prestige du Parti, ainsi que la confiance, le consensus et le fort soutien de la population vietnamienne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, y compris la communauté vietnamienne à l’étranger.

Bui Thi Minh Hoai avec les délégués. Photo : VNA

Réaffirmant que le Parti et l’État accordaient toujours une attention particulière aux Vietnamiens d’outre-mer, elle a rappelé que la ligne constante du Parti et de l’État considérait la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie indissociable et une ressource importante de la nation vietnamienne.



À travers les différentes périodes, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a toujours manifesté une considération particulière pour le rôle, la voix et les contributions précieuses des Vietnamiens d’outre-mer à l’édification et à la défense de la Patrie, a-t-elle ajouté.



À l’avenir, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam s’emploiera d’urgence à mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti à travers des missions, des solutions, des programmes et des plans concrets, afin de promouvoir la force de la grande union nationale, a assuré Bui Thi Minh Hoai.



À cette occasion, les dirigeants du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont remis des certificats de mérite à des collectifs et à des individus vietnamiens d’outre-mer, en reconnaissance de leurs contributions au renforcement de l’unité de la communauté vietnamienne à l’étranger et à la mobilisation de sa participation aux mouvements d’émulation et campagnes lancés par le Front.-VNA/VI