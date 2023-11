Le Festival du design créatif promeut les ressources créatives pour la capitale

Le Festival du design créatif de Hanoï 2023 (Hanoi Festival of Creative Design), placé sous le thème « Flow », aura lieu du 17 au 26 novembre.

Une performance artistique au Festival de design créatif de Hanoï 2022. Photo : VNA

Le festival comprendra 60 activités culturelles avec 20 expositions, 20 séminaires et débats, une série d'événements communautaires... Les principaux lieux du Festival seront l'usine ferroviaire de Gia Lam, le château d'eau de Hang Dau et le jardin fleuri de Van Xuan, la gare de Long Bien, la gare de Gia Lam. En outre, 17 districts et arrondissements de Hanoï organiseront 41 activités et événements culturels en écho au Festival. Le Festival du design créatif de Hanoï est un événement annuel de la ville visant à mettre en œuvre le plan de mise en œuvre d'initiatives concernant le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, tout en promouvant le développement de l'industrie culturelle…