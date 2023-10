Le documentaire "Tilleul-Saison Verte" met en lumière l’amitié Vietnam-France

Le documentaire "Cây Linden mùa xanh lá" (Tilleul-Saison Verte), diffusé sur la Télévision du Vietnam (VTV), retrace un demi-siècle de relations Vietnam-France, attirant une grande attention de la communauté vietnamienne en France grâce à son succès dans la mise en valeur de l’amitié entre les deux peuples.

Le documentaire raconte en 50 minutes l’histoire du bâtiment cinquantenaire de l’ambassade du Vietnam à Paris, symbole de l’amitié diplomatique qui lie les deux pays à travers des conversations avec des témoins historiques et ceux qui ont soutenu le Vietnam pendant la période la plus difficile de l’histoire il y a 50 ans.



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, la scénariste Nguyên My Linh, auteure du documentaire, a déclaré que "Cây Linden mùa xanh lá" était réalisé à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France.



Elle a fait savoir que le bâtiment de l’ambassade, construit avec le soutien de la communauté vietnamienne en France, est étroitement lié au développement de la diplomatie vietnamienne en France.



L’immeuble du 62 rue Boileau apparaît dans le documentaire comme un témoin silencieux des efforts du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères pour construire et renforcer les bonnes relations diplomatiques traditionnelles avec la République française.

Une relation d’amitié qui a d’abord été place sous l’égide du président Hô Chi Minh au début de la création de la République démocratique du Vietnam, comme en témoigne sa visite présidentielle à Paris en 1946. Un événement diplomatique majeur, durant lequel le drapeau vietnamien est hissé à égale hauteur du drapeau français.



La journaliste, correspondante de VTV en France, a attribué le succès de la diplomatie vietnamienne en France au soutien d’une communauté vietnamienne patriotique qui a toujours le regard tourné vers la Patrie et a accompagné les diplomates vietnamiens à travers différentes périodes de l’histoire.



Le documentaire à travers de multiples portraits et vestiges d’une période en pleine mouvance politique, illustre l’importance de la culture vietnamienne dans le cœur du peuple français.



Nguyên My Linh a partagé avoir également reçu le soutien de nombreux Français amoureux du Vietnam pendant le processus de réalisation du film, ajoutant qu’elle envisageait de réaliser une version française du film afin de toucher un public plus large parmi la communauté vietnamienne de deuxième génération en France.