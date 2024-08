Le dirigeant vietnamien Tran Thanh Man s'entretient avec la présidente du Sénat australien, Sue Lines

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et la présidente du Sénat australien Sue Lines ont convenu qu'au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam-Australie avaient connu de nombreux grands succès avec des jalons importants telles que l'établissement du partenariat intégral en 2009, du partenariat stratégique en 2018 et du partenariat stratégique intégral en mars 2024, lors d’un entretien ce dimanche 25 août à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle de la dirigeante australienne au Vietnam.

Selon les deux dirigeants, le Vietnam et l'Australie entretiennent effectivement plus de 20 mécanismes de coopération bilatérale avec de nombreux résultats positifs. La coopération économique et commerciale est maintenue de manière stable, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral atteignant près de 14 milliards de dollars en 2023. Les deux pays est actuellement parmi les 10 principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre.

Tran Thanh Man a proposé que les deux parties continuent de renforcer leur coopération sur tous les canaux ; d'accélérer les échanges de délégations, les contacts et les mécanismes de haut niveau pour renforcer la confiance stratégique dans le nouveau cadre relationnel ; de maintenir les mécanismes de coopération existants et nouvellement créés ; de coordonner pour l'élaboration d'un programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie pour la période 2024-2028.

Concernant l'économie, le commerce et l'investissement, le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam soutenait la Stratégie économique de l'Australie pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040, tout en suggérant que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement la stratégie de renforcement de la coopération économique Vietnam-Australie pour porter le chiffre d'affaires commercial à 20 milliards de dollars et le doubler au cours de la prochaine période.

Tran Thanh Man a aussi proposé que l'Australie accélère le processus d'ouverture du marché pour des produits agricoles et aquatiques vietnamiens ; augmente ses investissements dans les domaines prioritaires du Vietnam et dans lesquels l'Australie possède des atouts tels que la haute technologie, l'innovation, l'énergie propre, les énergies renouvelables, l'exploitation minière, les infrastructures, les télécommunications et les services, le tourisme et l'agriculture de haute technologie ; augmente l'Aide publique au développement (APD) au Vietnam dans les domaines des ressources humaines, en particulier celles des semi-conducteurs, de la gestion publique, de l'élaboration des politiques publiques et de la macrofinance.

Pour sa part, la présidente du Sénat australien Sue Lines a demandé aux deux parties de renforcer leur coopération commerciale et d'investissement. Concernant l'APD, l'Australie s'est engagée à soutenir le Vietnam sur la période 2024-2025 avec 95,7 millions de dollars australiens, aidant ainsi le pays à atteindre ses objectifs de développement socio-économique.

Lors de l’entretien, Tran Thanh Man a également exprimé son souhait que l'Australie continue de soutenir le Vietnam dans sa participation aux activités de maintien de la paix des Nations Unies ; se coordonne pour mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune sur les actions pratiques pour répondre au changement climatique (novembre 2021). Le Vietnam souhaite que l'Australie soutienne le Vietnam dans la mise en œuvre de programmes visant à répondre au changement climatique et à développer des moyens de subsistance durables dans le delta du Mékong ainsi qu'à faire face à la sécheresse dans les Hauts Plateaux du Centre et dans les provinces du Centre et du Sud ; partage de ses expériences avec le Vietnam dans la construction de systèmes et de politiques financières pour soutenir la mise en place de marchés du carbone, la transition énergétique juste, l'énergie verte, la protection de l'environnement..., a-t-il ajouté.

Il a souhaité que l'Australie continue à créer des conditions favorables pour que les étudiants vietnamiens puissent faire leurs études en Australie après son approbation du nouveau règlement sur l'éducation internationale (attendu en décembre 2024).

Les deux dirigeants ont affirmé que la coopération entre les deux organes législatifs se développait constamment et devenait pratique. Les deux parties maintiennent la consultation et le soutien mutuel dans les forums parlementaires multilatéraux.

Les deux parties promeuvent la coopération entre les agences et commissions de l'organe législatif des deux pays, entre le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam, le Secrétariat du Sénat et de la Chambre des représentants australienne, notamment dans le domaine de la formation de cadres et l’échange d’expériences dans le travail parlementaire.

Les deux parties renforcent la consultation et l'échange d'informations, coordonnent les positions sur les questions régionales d'intérêt commun et se soutiennent mutuellement dans les forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF)...

Tran Thanh Man a suggéré que l'Australie continue de veiller à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Australie puisse vivre, travailler, étudier de manière stable et s'intégrer dans la société du pays d'accueil ; promouvoir le rôle actif des Vietnamiens dans la contribution au développement de l'Australie et constituer un pont reliant les relations entre les deux pays. - VNA/VI