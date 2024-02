Le commerce extérieur atteint 1,41 milliard de dollars pendant les vacances du Têt

Le

commerce extérieur

du Vietnam a atteint 1,41 milliard de dollars pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), qui ont duré du 8 au 14 février, selon les Douanes du Vietnam.

Plus de 1.000 entreprises à travers le pays ont mené des activités d’import-export au cours de cette période de sept jours. Pendant ce laps de temps, le Vietnam a exporté pour 730 millions de dollars et importé pour 680 millions de dollars.

Les "téléphones et composants" ont été la plus grande source de revenus avec 282,8 millions de dollars, représentant 38,7 % de la valeur totale des

exportations

pendant le Têt. Sont venus ensuite les "ordinateurs, produits et composants électroniques" (263,6 millions de dollars) et les "machines et équipements" (54,4 millions de dollars), représentant respectivement 36,1% et 7,5%.

Le Vietnam a importé de la République de Corée des marchandises d'une

valeur

totale de près de 239 millions de dollars, soit 35,2% de la valeur totale de ses importations.

Le commerce extérieur du pays a totalisé 82,56 milliards de dollars entre le 1er janvier et le 14 février, en hausse de 17,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Sur ce chiffre, les exportations ont rapporté 43,83 milliards de dollars, et les

importations

ont été évaluées à 38,73 milliards de dollars, ce qui a donné lieu à un excédent commercial de plus de 5,1 milliards de dollars. -VNA/VI