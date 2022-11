Le café vietnamien se fait doucement mousser en France et au Canada

Selon le Centre du commerce international (CCI), au cours des sept premiers mois de 2022, les importations françaises de café ont atteint 1,9 milliard de dollars (en hausse de 7,5% par rapport à la même période de 2021), dont 40,7 millions de dollars de café vietnamien ( 64,9% en glissement annuel).

Au cours des sept premiers mois de 2022, le café vietnamien a représenté 2,14% du total des importations françaises de café. Une hausse considérable par rapport au taux de 1,39% enregistré les sept premiers mois de 2021. Cependant, c’est encore un chiffre modeste !

En France, le café est l’un des breuvages préférés. L’Hexagone est ainsi l’un des principaux marchés consommateurs de café au monde, et aussi un important importateur de café vietnamien.

Les entreprises du Vietnam s’attendent à ce que l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) agisse comme un levier pour augmenter leurs parts de marché et leur chiffre d’affaires dans ce pays européen.

Au Canada, le café est considéré comme un élément important de la routine quotidienne. Selon un sondage de l’Association canadienne du café, 71% des adultes boivent du café quotidiennement, consommant en moyenne 2,7 tasses/jour. Par conséquent, ce pays est considéré comme un marché prometteur pour les pays exportateurs.

Selon le CCI, au cours des sept premiers mois de 2022, les importations de café du Canada sont estimées à 1,08 milliard de dollars, en hausse de 40,6% par rapport à la même période de 2021. Une forte hausse des achats de café du Vietnam a été constatée, avec 18,4 millions de dollars, 88,5% en glissement annuel. Ces sept premiers mois, le café vietnamien a représenté 1,69% du total des importations canadiennes de café, contre 1,26% les 7 premiers mois de 2021.

Selon le Département général des douanes, de janvier à septembre, 1,34 million de tonnes de café de toutes catégories ont été exportées pour une valeur de 3,06 milliards de dollars, soit une hausse respectivement de 13% et 37% en rythme annuel. Une forte hausse tant en volume qu’en valeur en glissement annuel a été observée dans ces deux marchés.

Récemment, le Département américain de l’Agriculture (USDA) a prévu que la production mondiale de café pendant la récolte 2022-2023 augmenterait de 7,8 millions de sacs (soit une augmentation de 4,7%) par rapport à celle de 2021-2022.

La demande mondiale devrait augmenter de 1,8 million de sacs pour atteindre 167 millions de sacs, les plus fortes augmentations étant enregistrées dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Japon et au Brésil. Les exportations mondiales devraient s’élever à 141,5 millions de sacs, grâce à la hausse des exportations du Brésil et de l’Indonésie. – CPV/VNA/VI