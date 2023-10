Le 2e Festival international de photographie du Vietnam s'ouvre à Binh Thuan

Le 2e Festival international de photographie du Vietnam a débuté vendredi 20 octobre dans la province de Binh Thuan, au Centre, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Une oeuvre du photographe Do Huu Tuan. Photo: nhandan.vn

Ce festival vise à promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple, ainsi qu'à renforcer les échanges et la coopération internationaux à travers les activités liées à la photographie

.

L’événement fait partie d'une série d'activités organisées par Binh Thuan pour célébrer l'Année nationale du tourisme 2023

, placée sous le thème "Binh Thuan – Convergence verte".

Dans ce cadre sont prévus un programme de rencontres de photographes et de création de photos à Binh Thuan

, une exposition de photos intitulée "Le Vietnam à travers l'objectif des photographes internationaux 2023" et une table ronde sur le thème "La photographie et le tourisme vert".

Ma The An, directeur du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, a déclaré que cet événement était une opportunité pour les photographes professionnels et amateurs, vietnamiens et étrangers, d'échanger et de présenter leurs œuvres.

Parmi les plus de 2.252 œuvres de 147 photographes de 15 pays et territoires envoyées au festival, 200 de 82 participants ont été sélectionnées pour l'exposition "Le Vietnam à travers l'objectif des photographes internationaux 2023", qui se tient du 20 au 30 octobre dans la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan. Les photos sont également présentées sur le site Web du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions à l'adresse ape.gov.vn.

La première édition du Festival international de photographie du Vietnam, organisée en 2021 par la province septentrionale de Ninh Binh, avait reçu 1.567 œuvres de 98 photographes professionnels et amateurs, de 19 pays et territoires.