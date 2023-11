Le 27e Congrès des sciences cardiovasculaires de l'Asie du Sud-Est à Hanoi

Le 27e Congrès des sciences cardiovasculaires de l'Asie du Sud-Est se déroule du 2 au 5 novembre à Hanoï, placé sous le thème « Cardiologie: défis et opportunités ».

Des délégués au 7e Congrès des sciences cardiovasculaires de l'Asie du Sud-Est. Photo: nhandan.vn

L’événement réunit environ 2.000 délégués vietnamiens et étrangers, dont 300 des meilleurs cardiologues mondiaux. Il s'agit d'un forum scientifique prestigieux pour les cardiologues de la région et du monde entier qui a lieu annuellement, à tour de rôle dans les pays de l'ASEAN. C'est la deuxième fois que le Vietnam a l'honneur d'accueillir cet événement.

Selon les experts, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, faisant 19,5 millions de morts chaque année, soit environ un tiers des décès toutes causes confondues. Une réalité inquiétante est que l’incidence et la mortalité dues aux maladies cardiovasculaires augmentent rapidement dans les pays à revenu faible et intermédiaire (représentant 75 % du total des décès), notamment les pays aséaniens et le Vietnam.

On estime que chaque année, environ 4 millions de personnes dans la région de l'ASEAN meurent de maladies cardiovasculaires. Dans notre pays, chaque année, environ 200.000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires, ce qui représente 33 % des décès. En outre, le fardeau de la maladie et les coûts ont également augmenté de manière significative.

La ministre de la Santé, Dao Hông Lan, espère que les cardiologues d'Asie du Sud-Est s'efforceront toujours de mettre à jour les connaissances les plus récentes, de partager des expériences précieuses dans la pratique clinique et de mettre la cardiologie de l'ASEAN sur un pied d'égalité avec les autres pays avancés du monde, éliminant progressivement les maladies cardiovasculaires dans la région.