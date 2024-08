Le 13e Dialogue sur la politique, la sécurité et la défense Vietnam - États-Unis à Hanoi

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et la sous-secrétaire d'État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale, Bonnie D. Jenkins, se sont réunis, le 26 août à Hanoi, pour coprésider le 13e Dialogue sur la politique, la sécurité et la défense entre le Vietnam et les États-Unis.

Il s'agissait du premier dialogue politique, de sécurité et de défense organisé depuis que le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral en septembre 2023.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès substantiels dans tous les domaines, créant ainsi une dynamique positive vers le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2025).

Le vice-ministre des AE Ha Kim Ngoc a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important, saluant l'engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère.

Il a proposé aux deux parties de renforcer la coordination, approfondir et stabiliser le cadre de partenariat stratégique intégral, promouvoir les contacts de haut niveau pour maintenir la stabilité et la dynamique de développement positive des relations bilatérales, valoriser l'efficacité des mécanismes de dialogue, notamment le dialogue sur la politique, la sécurité et la défense, en vue de consolider la confiance, la compréhension mutuelle et promouvoir la coopération, tout en éliminant les obstacles dans les relations entre les deux pays.

Il a salué le fait que les deux parties aient inclus pour la première fois un contenu de coopération de haute technologie dans le programme de dialogue, comme une percée majeure affirmé dans la Déclaration commune Vietnam-États-Unis de septembre 2023.

De son côté, la sous-secrétaire d'État chargée du Contrôle des armements et des Affaires de sécurité internationale, Bonnie D. Jenkins, a hautement apprécié la mise en œuvre efficace des accords existants sur la coopération en matière de défense et de sécurité et convenu de continuer à considérer la résolution des conséquences de la guerre comme une priorité élevée dans les relations entre les deux pays.

Les États-Unis s'engagent à continuer à consacrer des ressources à la coopération et au soutien du Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre, à la désintoxication des dioxines, au déminage, au soutien aux victimes de l'agent orange/dioxine et à la recherche, la collecte et l'identification des restes de soldats morts pendant la guerre, a-t-elle dit.

Au nom de l’administration américaine, la responsable américaine a remercié le gouvernement vietnamien pour sa coopération active et efficace dans la recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre.

Elle a déclaré que les États-Unis continueraient à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité avec le Vietnam conformément aux cadres établis et aux accords de coopération adaptés aux besoins du Vietnam, notamment la coopération en matière de formation, de médecine militaire, de maintien de la paix, de prévention du terrorisme, de cybercriminalité et de criminalité de haute technologie. ...

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer la coopération pour la paix, la sécurité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le sous-Secrétaire d'Etat américaine, Bonnie Jenkins, a affirmé que les États-Unis attachaient une grande importance et accordaient une haute priorité aux régions du Pacifique et de l’Océan Indien, soutenant la centralité del'ASEAN dans la structure régionale. Elle a également affirmé que les États-Unis continueraient à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour renforcer davantage l'efficacité du cadre du partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis et du partenariat Mékong-États-Unis.

S’agissant de la situation en Mer Orientale, les deux parties ont partagé l'importance de maintenir la paix, la sécurité et l'ordre en mer, de promouvoir la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de respecter le principe de ne pas recourir ou menacer de recourir à la force, résoudre pacifiquement les différends en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le dialogue s'est déroulé dans une atmosphère sincère, franche et constructive. Les deux parties ont proposé des mesures spécifiques pour continuer à mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune Vietnam-États-Unis en 2023. -VNA/VI