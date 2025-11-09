L’Assemblée générale de l’UNESCO adopte le projet de Résolution proposé par le Vietnam

Nguyên Thi Vân Anh, ambassadrice, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO ors de la 43ᵉ session de l’UNESCO. Photo : VNA



Lors de la 43ᵉ session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), tenue le 8 novembre, à Samarcande de la République d’Ouzbékistan, les États membres ont adopté par consensus un projet de Résolution initié par le Vietnam, avec la co-signature et le soutien de 71 pays.

Le texte recommande à l’Assemblée générale des Nations unies d’envisager le lancement de la « Décennie internationale de la culture pour le développement durable », prévue pour la période 2027-2036, dans le but de promouvoir davantage le rôle de la culture dans le développement mondial.

En présentant l’initiative, Nguyên Thi Vân Anh, ambassadrice, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a souligné que l’objectif de la Résolution est de valoriser pleinement la contribution essentielle de la culture au développement durable, tant au niveau national qu’international. Elle vise à accroître la sensibilisation, à renforcer la volonté politique, à mobiliser les ressources et à stimuler les investissements dans les industries culturelles et créatives, afin d’encourager l’action à tous les niveaux pour un avenir plus sûr et plus prospère pour tous.

Cette initiative du Vietnam a été hautement saluée par la Directrice générale de l’UNESCO et par de nombreux États membres, car elle s’inscrit dans la stratégie de l’organisation ainsi que dans la dynamique mondiale visant à intégrer la culture aux politiques de développement après 2030. L’UNESCO, qui promeut activement cette approche, a créé un cadre favorable à la proposition vietnamienne.

À l’issue de l’adoption de la Résolution, Ernesto R. Ottone, sous-directeur général de l’UNESCO, s’est félicité du large soutien exprimé par les États membres à l’égard de l’initiative du Vietnam. Selon lui, une fois approuvée par les Nations unies, cette initiative facilitera l’intégration continue de la culture dans l’agenda mondial du développement pour la période post-2030.

Selon l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, il s’agit là de la première initiative d’envergure mondiale proposée par le Vietnam au sein de l’UNESCO depuis de nombreuses années. Si elle est entérinée par les Nations unies, la « Décennie internationale de la culture pour le développement durable » portera l’empreinte du Vietnam à l’échelle planétaire, constituant une contribution stratégique à la réalisation des objectifs de l’UNESCO et confirmant son rôle moteur dans le domaine culturel.

Cette initiative reflète également l’esprit de la Résolution 59-NQ/TW du Parti communiste vietnamien sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, qui affirme le Vietnam comme un partenaire actif, responsable et proactif dans la construction et la définition des politiques mondiales. Elle représente une mise en œuvre concrète de la politique du Parti et de l’État en matière de promotion de la culture et d’affirmation de la position du pays sur la scène internationale.

À travers cette initiative, le Vietnam souhaite adresser à la communauté internationale un message fort sur son aspiration à œuvrer collectivement pour un avenir de paix, de prospérité et d’humanisme, fondé sur une coopération culturelle renforcée à l’échelle mondiale.

Une fois la « Décennie internationale de la culture pour le développement durable » officiellement lancée, l’UNESCO en assurera la coordination, en collaboration avec les organismes des Nations unies concernés et d’autres partenaires internationaux. - VNA/VI